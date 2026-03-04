Praia da Costeirinha - Divulgação/PMAR

Praia da CosteirinhaDivulgação/PMAR

Publicado 04/03/2026 09:25 | Atualizado 04/03/2026 09:49

Angra dos Reis - As aulas de graça de hidroginástica estão de volta à praia da Costeirinha, em Angra dos Reis, na costa verde. Elas foram retomadas, pela prefeitura, no último dia 25. Os interessados podem participar das aulas gratuitas todas às segundas e quartas-feiras, às 6h30 da manhã. O cenário ao ar livre é um grande aliado no combate ao estresse, depressão e proporciona além de uma vida saudável, a socialização.

Para se matricular, basta ir ao local e levar o atestado médico. As aulas são conduzidas pela profissional de educação física Andréa Portugal. O público alvo é principalmente terceira idade e grupos especiais (hipertensos, diabetes), PCDs (sequelas de AVC) e público em geral.

A hidroginástica é uma atividade física de baixo impacto e os exercícios na água oferecem menos riscos de acidentes. A paisagem faz toda a diferença e as aulas no mar funcionam como uma terapia. A iniciativa faz parte do programa de atividades esportivas da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, com foco na saúde e na oportunidade de gerar qualidade de vida para os moradores.

“As aulas de hidroginástica são focadas em exercícios aeróbicos de baixo impacto, ideais para melhorar a circulação, força muscular e flexibilidade, reduzindo o risco de lesões. E além da atividade física no mar só fazer bem a saúde, o ambiente é super animado e muito divertido. Além da saúde física, a prática no mar atua como terapia, melhorando a socialização e combatendo o estresse e a depressão”, destaca a professora Andréa Portugal.