Deputada Célia Jordão (E) ao lado do prefeito de Angra, Cláudio Ferreti em reunião com INEA e Governo do EstadoDivulgação/Gabinete Deputada
Durante o encontro, Bernardo Rossi confirmou a autorização do governo do estado para que a equipe técnica do Inea promova a readequação do projeto, permitindo o avanço dos trâmites licitatórios que irão beneficiar as localidades da Vila do Abraão e do Saco do Céu.
“A gente já vem travando há muito tempo essa luta do saneamento básico da Ilha Grande. Mais uma vez, saímos daqui esperançosos para que esse projeto saia do papel e beneficie os moradores”, ressaltou a deputada.
Acompanhada do prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, a deputada recebeu a confirmação de que o programa Limpa Rio será executado no Parque Mambucaba, uma das localidades que sofre com as inundações causadas pelas chuvas torrenciais de verão. A iniciativa, que será executada já nas próximas semanas, é voltada à limpeza e ao desassoreamento de rios, contribuindo para a prevenção de enchentes e a melhoria da qualidade ambiental.
Além disso, o município também será contemplado com o programa Limpa Rio Margens, que promove a revitalização de áreas degradadas, transformando-as em espaços de convivência e lazer para a população.
Na reunião, a equipe técnica de Angra apresentou ainda um projeto de obras na foz do Rio Mambucaba, que integra um conjunto de medidas estruturantes para o controle de cheias na região.
Célia Jordão cobra do INEA agilidade em obras de saneamento na Ilha Grande
Em reunião com a presença de representante do Governo do Estado que já acenou favorável ao projeto e do prefeito de Angra, Cláudio Ferreti
"Atleta Raio" é o segundo mais veloz em competições no Rio
Sobe ao pódio e eleva o nome de Angra por onde passa. Foram 10km em 3min e12seg, na disputa com mais de 6 mil competidores
Angra Futsal faz último treino antes da estreia na 32ª Copa Sul Fluminense
Que acontece de março a maio com a participação de 23 cidades do sul fluminense
Prefeitura retoma aulas de hidroginástica na Costeirinha
De graça. Todas as segundas e quartas-feiras, às 6h30 da manhã
Revelação do Jiu-jitsu: Kauã Soares busca apoio para disputar campeonato europeu na Irlanda
Em abril. O jovem angrense de 14 anos é um colecionador de títulos e medalhas e tem seu nome conhecido no cenário mundial da modalidade
Feira da Mulher Empreendedora abre o Mês da Mulher em Angra
Com protagonismo feminino. Evento será realizado na sexta-feira, 6 de março, na Praça do Porto, reunindo 50 expositoras da economia criativa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.