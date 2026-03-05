Deputada Célia Jordão (E) ao lado do prefeito de Angra, Cláudio Ferreti em reunião com INEA e Governo do Estado - Divulgação/Gabinete Deputada

Publicado 05/03/2026 19:47

Ilha Grande - A deputada estadual Célia Jordão participou de uma reunião com o secretário de Estado do Ambiente, Bernardo Rossi, e o presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Renato Bussiere, nessa semana (2), para tratar do andamento das obras de saneamento na Ilha Grande, em Angra dos Reis.



Durante o encontro, Bernardo Rossi confirmou a autorização do governo do estado para que a equipe técnica do Inea promova a readequação do projeto, permitindo o avanço dos trâmites licitatórios que irão beneficiar as localidades da Vila do Abraão e do Saco do Céu.



“A gente já vem travando há muito tempo essa luta do saneamento básico da Ilha Grande. Mais uma vez, saímos daqui esperançosos para que esse projeto saia do papel e beneficie os moradores”, ressaltou a deputada.



Acompanhada do prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, a deputada recebeu a confirmação de que o programa Limpa Rio será executado no Parque Mambucaba, uma das localidades que sofre com as inundações causadas pelas chuvas torrenciais de verão. A iniciativa, que será executada já nas próximas semanas, é voltada à limpeza e ao desassoreamento de rios, contribuindo para a prevenção de enchentes e a melhoria da qualidade ambiental.



Além disso, o município também será contemplado com o programa Limpa Rio Margens, que promove a revitalização de áreas degradadas, transformando-as em espaços de convivência e lazer para a população.



Na reunião, a equipe técnica de Angra apresentou ainda um projeto de obras na foz do Rio Mambucaba, que integra um conjunto de medidas estruturantes para o controle de cheias na região.



