Obras vão escoar águas pluviais evitando alagamento das ruas com a cheia do Rio MambucabaDivulgação/PMAR
Na Avenida Presidente Getúlio Vargas estão sendo implantados 60 metros de rede de drenagem, com manilhas de 40 centímetros de diâmetro. O projeto prevê ainda a construção de um poço de visita (PV), que permitirá o acesso à rede para futuras ações de limpeza e desobstrução, quando necessário.
De acordo com o secretário-executivo do Parque Mambucaba, Heraldo França, a intervenção é fundamental para solucionar um problema antigo da localidade.
— A obra tem como objetivo mitigar o acúmulo constante de águas pluviais que não vinham sendo drenadas pela antiga rede existente, atualmente assoreada e com diversas manilhas danificadas. Essa situação vinha causando transtornos a moradores, comerciantes e pedestres que circulam pela região — explicou o secretário.
No segundo trecho, na Rua das Flores, também estão sendo implantados cerca de 60 metros de rede de drenagem, igualmente com manilhas de 40 centímetros. A intervenção vai beneficiar diretamente mais de 100 famílias que residem na área, reduzindo o acúmulo de água das chuvas e garantindo melhores condições de circulação para veículos, ciclistas e pedestres, mesmo em dias chuvosos.
— A obra vai interligar um sistema de drenagem que se encontra sobrecarregado a outro já existente na região, com maior capacidade de absorção, solucionando o problema de retenção das águas pluviais — destacou Heraldo França.
Prefeitura executa obras de drenagem no Parque Mambucaba
Intervenções vão melhorar o escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos
Célia Jordão cobra do INEA agilidade em obras de saneamento na Ilha Grande
Em reunião com a presença de representante do Governo do Estado que já acenou favorável ao projeto e do prefeito de Angra, Cláudio Ferreti
"Atleta Raio" é o segundo mais veloz em competições no Rio
Sobe ao pódio e eleva o nome de Angra por onde passa. Foram 10km em 3min e12seg, na disputa com mais de 6 mil competidores
Angra Futsal faz último treino antes da estreia na 32ª Copa Sul Fluminense
Que acontece de março a maio com a participação de 23 cidades do sul fluminense
Prefeitura retoma aulas de hidroginástica na Costeirinha
De graça. Todas as segundas e quartas-feiras, às 6h30 da manhã
Revelação do Jiu-jitsu: Kauã Soares busca apoio para disputar campeonato europeu na Irlanda
Em abril. O jovem angrense de 14 anos é um colecionador de títulos e medalhas e tem seu nome conhecido no cenário mundial da modalidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.