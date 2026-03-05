Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis está executando duas importantes obras de drenagem no bairro Parque Mambucaba. As intervenções acontecem na rua Presidente Getúlio Vargas, no trecho entre as ruas da Conquista e das Flores e entre as travessas Tropical e Paraíso.

Obras realizadas pela prefeitura no Parque Mambucaba Divulgação/PMAR

Na Avenida Presidente Getúlio Vargas estão sendo implantados 60 metros de rede de drenagem, com manilhas de 40 centímetros de diâmetro. O projeto prevê ainda a construção de um poço de visita (PV), que permitirá o acesso à rede para futuras ações de limpeza e desobstrução, quando necessário.De acordo com o secretário-executivo do Parque Mambucaba, Heraldo França, a intervenção é fundamental para solucionar um problema antigo da localidade.— A obra tem como objetivo mitigar o acúmulo constante de águas pluviais que não vinham sendo drenadas pela antiga rede existente, atualmente assoreada e com diversas manilhas danificadas. Essa situação vinha causando transtornos a moradores, comerciantes e pedestres que circulam pela região — explicou o secretário.No segundo trecho, na Rua das Flores, também estão sendo implantados cerca de 60 metros de rede de drenagem, igualmente com manilhas de 40 centímetros. A intervenção vai beneficiar diretamente mais de 100 famílias que residem na área, reduzindo o acúmulo de água das chuvas e garantindo melhores condições de circulação para veículos, ciclistas e pedestres, mesmo em dias chuvosos.— A obra vai interligar um sistema de drenagem que se encontra sobrecarregado a outro já existente na região, com maior capacidade de absorção, solucionando o problema de retenção das águas pluviais — destacou Heraldo França.