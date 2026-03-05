Vacinação acontece das 9h às 13h, em postos volantes - Divulgação/PMAR

Vacinação acontece das 9h às 13h, em postos volantesDivulgação/PMAR

Publicado 05/03/2026 20:41

Ilha Grande- Prefeitura leva vacinação antirrábica para Ilha Grande. A imunização de cães e gatos acontece no Aventureiro e no Provetá e poderão ser vacinados os animais saudáveis, a partir de três meses de idade.

nas localidades do Aventureiro (05/03) e Provetá (06/03), acontecendo das 9h às 13h. Em caso de chuva, uma nova data será definida.

Para garantir a segurança é obrigatório que os cães estejam com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser levados em caixas de transporte. Animais agressivos precisam estar com focinheira, e todos os pets devem ser conduzidos por pessoas maiores de idade.

Somente poderão ser vacinados os animais saudáveis, a partir de três meses de idade. Cães e gatos doentes, em tratamento com antibióticos ou fêmeas gestantes não poderão receber a imunização.

A raiva é uma doença viral grave, transmitida por mamíferos, mas que pode ser evitada com a vacinação anual. A campanha tem como objetivo prevenir a disseminação da doença, protegendo tanto os animais quanto a população.