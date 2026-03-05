Vacinação acontece das 9h às 13h, em postos volantesDivulgação/PMAR
"Operação Vaga Livre" reforça ordenamento urbano em Angra
Ação começou nesta semana pela Japuíba, com remoção de veículos abandonados e estacionados irregularmente; fiscalização será contínua por todo o município
Inscrições abertas para as danças folclóricas da Festa do Divino Espírito Santo
Interessados podem se inscrever entre 6 e 13 de março, na Casa Larangeiras. São 121 vagas distribuídas entre cinco grupos tradicionais
Prefeitura executa obras de drenagem no Parque Mambucaba
Intervenções vão melhorar o escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos
Célia Jordão cobra do INEA agilidade em obras de saneamento na Ilha Grande
Em reunião com a presença de representante do Governo do Estado que já acenou favorável ao projeto e do prefeito de Angra, Cláudio Ferreti
"Atleta Raio" é o segundo mais veloz em competições no Rio
Sobe ao pódio e eleva o nome de Angra por onde passa. Foram 10km em 3min e12seg, na disputa com mais de 6 mil competidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.