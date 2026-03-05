Veículos rebocados na operação Vaga LivreDivulgação/PMAR
Os automóveis foram encaminhados ao Depósito Público, localizado na própria Japuíba. De acordo com a Prefeitura, a operação terá caráter contínuo e será ampliada para outras localidades do município, para garantir o ordenamento das ruas, ampliar a oferta de vagas para motoristas e assegurar a livre passagem de pedestres, promovendo mais segurança e mobilidade urbana.
O secretário executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Fabrício Carraro, destacou que a medida atende a uma determinação direta do prefeito Cláudio Ferreti e reforça o compromisso da gestão com a organização da cidade.
— Essa é uma determinação do prefeito Cláudio Ferreti, que tem nos orientado a intensificar as ações de ordenamento urbano em todo o município. A Operação Vaga Livre não tem caráter punitivo, mas educativo e organizacional. Veículos abandonados ou estacionados de forma irregular prejudicam o trânsito, reduzem a oferta de vagas e dificultam a circulação de pedestres. Nosso objetivo é garantir que o espaço público seja utilizado de forma adequada, beneficiando toda a população – afirmou Carraro.
Ação começou nesta semana pela Japuíba, com remoção de veículos abandonados e estacionados irregularmente; fiscalização será contínua por todo o município
