Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Segurança Pública, deu início à Operação Vaga Livre nessa terça-feira, (3). A primeira ação foi realizada no bairro Japuíba e resultou na remoção de veículos que estavam estacionados de forma irregular nas vias públicas, ocupando vagas e prejudicando a circulação.

Donos de carros abandonados são notificados Divulgação/PMAR

Os automóveis foram encaminhados ao Depósito Público, localizado na própria Japuíba. De acordo com a Prefeitura, a operação terá caráter contínuo e será ampliada para outras localidades do município, para garantir o ordenamento das ruas, ampliar a oferta de vagas para motoristas e assegurar a livre passagem de pedestres, promovendo mais segurança e mobilidade urbana.O secretário executivo de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Fabrício Carraro, destacou que a medida atende a uma determinação direta do prefeito Cláudio Ferreti e reforça o compromisso da gestão com a organização da cidade.— Essa é uma determinação do prefeito Cláudio Ferreti, que tem nos orientado a intensificar as ações de ordenamento urbano em todo o município. A Operação Vaga Livre não tem caráter punitivo, mas educativo e organizacional. Veículos abandonados ou estacionados de forma irregular prejudicam o trânsito, reduzem a oferta de vagas e dificultam a circulação de pedestres. Nosso objetivo é garantir que o espaço público seja utilizado de forma adequada, beneficiando toda a população – afirmou Carraro.