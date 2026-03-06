Localização do abrigo de ônibus na Praia da RibeiraDivulgação/moradores
Após vistoria, a Secretaria Executiva de Serviço Público decidiu pela retirada porque havia risco da estrutura comprometer a segurança do muro da residência que ficava atrás do abrigo. O local do novo abrigo também atende solicitação de parte da comunidade".
Morro do Moreno ganha EcoPonto
Equipamento amplia opções de descarte correto de resíduos e reforça cultura ambiental no município
Abrigo de ônibus removido na Praia da Ribeira gera insatisfação e abaixo assinado de moradores
Que alegam que cerca de 3 mil moradores que residem no bairro, entre eles deficientes visuais, e idosos foram os mais prejudicados com a ação. As vias principais são extensas, com várias transversais, na época de chuva dificulta ainda mais a mobilidade urbana
"Operação Vaga Livre" reforça ordenamento urbano em Angra
Ação começou nesta semana pela Japuíba, com remoção de veículos abandonados e estacionados irregularmente; fiscalização será contínua por todo o município
Inscrições abertas para as danças folclóricas da Festa do Divino Espírito Santo
Interessados podem se inscrever entre 6 e 13 de março, na Casa Larangeiras. São 121 vagas distribuídas entre cinco grupos tradicionais
Prefeitura executa obras de drenagem no Parque Mambucaba
Intervenções vão melhorar o escoamento das águas pluviais, prevenindo alagamentos
