Localização do abrigo de ônibus na Praia da Ribeira - Divulgação/moradores

Publicado 06/03/2026 16:25 | Atualizado 06/03/2026 17:21

Angra dos Reis - Uma conquista de mais de dez anos dos moradores do bairro da Praia da Ribeira, localizado na grande Japuíba, em Angra dos Reis, na costa verde, foi jogada no chão, no último dia 5 de fevereiro. Depois de uma determinação do Departamento de Trânsito para desativar um dos quatro pontos de ônibus existentes no bairro, alegando insegurança na estrutura. A ação trouxe insatisfação aos moradores que se mobilizaram para cobrar da prefeitura a reativação do abrigo, localizado na Rua Ilha Grande com a Rua Ilha da Samambaia.

"O ponto é oficial, segundo a Prefeitura, com publicação no processo protocolado em maio de 2024. A decisão sem prévio aviso, prejudicou idosos, deficientes e todos que utilizam o abrigo para esperar o ônibus".

Ainda segundo moradores são cerca de 3 mil pessoas que residem no bairro, caracterizado por extensas vias principais e ruas transversais, que tornam ainda mais difícil aos usuários do coletivo, o embarque e desembarque na época dos fortes temporais.

Para tentar reverter a situação moradores fizeram um abaixo assinado e encaminharam à Prefeitura como forma de mostrar a importância dos abrigos para a comunidade. A moradora Maria Célia Costa, protocolou o documento na Prefeitura e foi informada, junto aos demais moradores, pelo setor responsável, que na próxima quarta-feira, (11), uma equipe fará uma visita técnica de avaliação pra ver a necessidade de reconstruir o abrigo no local ou próximo de onde foi removido.

Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber os motivos que levaram a ação. Segundo informação oficial, "havia risco da estrutura comprometer a segurança de um muro de uma residência, que fica atrás do abrigo". Um novo ponto de ônibus será construído a 50 metros do local e enquanto isso não acontece o embarque e desembarque continuará ocorrendo no mesmo local, porém sem cobertura. (Leia nota abaixo na íntegra).

"A Prefeitura de Angra informa que a construção de um novo abrigo começará em cerca de duas semanas, a aproximadamente 50 metros do local em que estava o anterior. Até que a nova estrutura esteja pronta, os ônibus continuarão realizando a parada onde ficava o antigo abrigo.



Após vistoria, a Secretaria Executiva de Serviço Público decidiu pela retirada porque havia risco da estrutura comprometer a segurança do muro da residência que ficava atrás do abrigo. O local do novo abrigo também atende solicitação de parte da comunidade".



