Dia Internacional a Mulher, domingo dia 8Divulgação/reprodução internet

Publicado 06/03/2026 18:28

Angra dos Reis - Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, mulheres motociclistas realizarão, neste domingo, (8 ), uma ação especial em Angra dos Reis, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública e do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (IMAAR).

A iniciativa tem como objetivo promover um momento de reflexão sobre a importância das mulheres na sociedade, destacando suas conquistas, lutas e avanços ao longo dos anos, além de fortalecer a união, o protagonismo feminino e a valorização do papel da mulher em diferentes espaços da vida pública e social.

A programação terá início às 8h, com um café da manhã de confraternização entre as participantes. Em seguida, será realizado um passeio motociclístico, com saída do estacionamento ao lado do Angra Shopping, percorrendo a Estrada do Contorno até o Parque da Cidade.

No local de chegada, as mulheres participarão do plantio de árvores nativas, em um gesto simbólico que representa o cuidado com o meio ambiente e reforça o compromisso coletivo com um futuro mais sustentável.



