Dia Internacional a Mulher, domingo dia 8Divulgação/reprodução internet
Mulheres motociclistas em ação celebram o Dia Internacional da Mulher
Evento contará neste domingo com café da manhã, passeio motociclístico e plantio de árvores nativas, unindo valorização feminina, integração social e consciência ambiental
"Dívida Zero": Costa Verde inserida no 3º mutirão estadual
Com a participação da Enel. Evento, que acontece na Semana do Consumidor, é uma parceria da distribuidora com o Procon-RJ e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.
Morro do Moreno ganha EcoPonto
Equipamento amplia opções de descarte correto de resíduos e reforça cultura ambiental no município
Abrigo de ônibus removido na Praia da Ribeira gera insatisfação e abaixo assinado de moradores
Que alegam que cerca de 3 mil moradores que residem no bairro, entre eles deficientes visuais, e idosos foram os mais prejudicados com a ação. As vias principais são extensas, com várias transversais, na época de chuva dificulta ainda mais a mobilidade urbana
"Operação Vaga Livre" reforça ordenamento urbano em Angra
Ação começou nesta semana pela Japuíba, com remoção de veículos abandonados e estacionados irregularmente; fiscalização será contínua por todo o município
