Sapinhatuba 2, próximo ao trevo de entrada da cidadeDivulgação

Publicado 09/03/2026 10:30

Angra dos Reis - A Polícia Civil está investigando um homicídio ocorrido na semana passada em Angra dos Reis, na costa verde. Um jovem teria desaparecido na comunidade do Morro do Santo Antônio, no centro, e familiares procuraram a delegacia para registrar a ocorrência.

Desde então várias diligências foram desencadeadas. O corpo foi localizado com a ajuda de moradores no morro da Sapinhatuba 2, localizada no trevo de entrada da cidade. Segundo a polícia, os moradores informaram do mau cheiro nas proximidades da escola municipal, no alto da comunidade. Os mesmos foram checar, nesse sábado (7) e depararam com o corpo de um jovem morto com requinte de crueldade. O corpo foi reconhecido pela família do jovem desaparecido. A polícia técnica foi acionada.

O cadáver estava amarrado e com marcas de espancamento. Ainda segundo a polícia as investigações sobre o caso se dão conta de que a comunidade onde o corpo foi encontrado, Sapinhatuba 2, pode ter servido como local de desova. A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil investiga o caso. Câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade estão sendo analisadas em busca de provas que possam chegar ao autor ou autores do homicídio.

O corpo foi recolhido e encaminhado pelos Bombeiros ao IML da cidade, após liberação da perícia.