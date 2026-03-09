Sapinhatuba 2, próximo ao trevo de entrada da cidadeDivulgação
Polícia encontra corpo de jovem desaparecido na comunidade do Morro do Santo Antônio
Na periferia da cidade, na Sapinhatuba 2, próximo a escola municipal da comunidade, após informações de moradores sobre mau cheiro no local
Temporal deixa bairros alagados nas cidades da costa verde, Angra e Mangaratiba atingidas
Não há registro de vítimas em Angra. Pontos de apoio foram abertos, segundo a Defesa Civil Municipal
Polícia Federal prende militares a bordo de uma lancha na Ilha Grande
Eles foram presos, com apoio da Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis, após terem feito disparos com arma de fogo durante passeio de lancha, assustando banhistas, neste domingo, 8 de março
Polícia Civil prende suspeito de extorquir comerciantes em Angra
Segundo os agentes câmeras de monitoramento flagraram a prática do crime. Ele foi detido no bairro Bracuí. A polícia procura um segundo envolvido
Mulheres motociclistas em ação celebram o Dia Internacional da Mulher
Evento contará neste domingo com café da manhã, passeio motociclístico e plantio de árvores nativas, unindo valorização feminina, integração social e consciência ambiental
"Dívida Zero": Costa Verde inserida no 3º mutirão estadual
Com a participação da Enel. Evento, que acontece na Semana do Consumidor, é uma parceria da distribuidora com o Procon-RJ e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.
