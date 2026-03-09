Momento da abordagem dos policiais federais e homens da Secretaria de Segurança Pública aos militares no mar - Divulgação/PMAR

Momento da abordagem dos policiais federais e homens da Secretaria de Segurança Pública aos militares no marDivulgação/PMAR

Publicado 09/03/2026 08:40 | Atualizado 09/03/2026 08:42

Ilha Grande - Uma ação conjunta da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Angra dos Reis, resultou na prisão em flagrante de dois militares que efetuavam disparos de arma de fogo durante um passeio de lancha na baía da Ilha Grande. Eles foram presos na altura da Ilha da Gipóia, neste domingo, 8 de março.



A operação foi desencadeada após moradores e turistas denunciarem que ocupantes de uma lancha realizavam diversos disparos de arma de fogo nas proximidades de uma praia localizada atrás da Praia das Flechas, local frequentado por banhistas, inclusive crianças. A área é conhecida por concentrar dezenas de embarcações no dia primeiro de janeiro, ponto de partida da procissão marítima de ano novo em Angra.



Após as denúncias, agentes da Polícia Federal e equipes da Secretaria de Segurança Pública do município iniciaram diligências para localizar a embarcação. A ação contou com o apoio de equipes atuando por terra e pelo mar, realizando um cerco nos possíveis pontos onde a embarcação poderia desembarcar os suspeitos. A operação também teve o apoio do 33º Batalhão de Polícia Militar, por meio de uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT).



As equipes conseguiram localizar a lancha ainda no mar e realizaram a abordagem. Durante a ação, foram identificados dois militares que estavam a bordo da embarcação. Com eles, foi apreendida uma arma de fogo calibre 9mm. Os abordados assumiram a autoria dos disparos.



Os dois foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, onde foram presos e permanecem à disposição da unidade militar à qual são vinculados.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação faz parte do trabalho integrado das forças de segurança que atuam no município, com o objetivo de coibir práticas ilícitas tanto no continente quanto no mar, que corresponde a uma grande área do território angrense.



O secretário de Ordem Pública do município, Fabrício Carraro, participou da ação e destacou que operações desse tipo já vêm sendo realizadas há algum tempo na região marítima por meio do grupamento marítimo municipal, atuando em apoio às demais forças de segurança presentes na cidade.



Já o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, ressaltou a importância da integração entre os órgãos de segurança e reafirmou o papel do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), que promove reuniões mensais para discutir as demandas da cidade e alinhar ações conjuntas entre as instituições.



O prefeito Cláudio Ferreti determinou que a Secretaria de Segurança Pública preste todo o apoio necessário às instituições policiais que atuam em Angra dos Reis, garantindo que o trabalho integrado resulte em uma cidade cada vez mais segura para moradores e visitantes — frisou.



Ainda segundo Douglas, essa integração entre as forças de segurança foi fundamental para que Angra dos Reis superasse um cenário de maior instabilidade vivido no passado e passasse a experimentar dias mais tranquilos atualmente.