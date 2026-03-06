Suspeito preso cobrava R$ 8 mil mensais aos comerciantes Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prende suspeito de extorquir comerciantes em Angra
Segundo os agentes câmeras de monitoramento flagraram a prática do crime. Ele foi detido no bairro Bracuí. A polícia procura um segundo envolvido
Mulheres motociclistas em ação celebram o Dia Internacional da Mulher
Evento contará neste domingo com café da manhã, passeio motociclístico e plantio de árvores nativas, unindo valorização feminina, integração social e consciência ambiental
"Dívida Zero": Costa Verde inserida no 3º mutirão estadual
Com a participação da Enel. Evento, que acontece na Semana do Consumidor, é uma parceria da distribuidora com o Procon-RJ e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor.
Morro do Moreno ganha EcoPonto
Equipamento amplia opções de descarte correto de resíduos e reforça cultura ambiental no município
Abrigo de ônibus removido na Praia da Ribeira gera insatisfação e abaixo assinado de moradores
Que alegam que cerca de 3 mil moradores que residem no bairro, entre eles deficientes visuais, e idosos foram os mais prejudicados com a ação. As vias principais são extensas, com várias transversais, na época de chuva dificulta ainda mais a mobilidade urbana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.