Suspeito preso cobrava R$ 8 mil mensais aos comerciantes - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 06/03/2026 19:10

Angra dos Reis - Um homem, 35 anos, foi preso hoje (6), no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na costa verde, por suspeita de extorquir comerciantes. As investigações mostraram que pelo menos dois suspeitos exigiam pagamentos em dinheiro de comerciantes na região. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança de estabelecimentos locais.

Em uma das filmagens analisadas pelos agentes, as imagens mostram uma abordagem que aconteceu no início deste ano e auxiliaram na identificação de um dos suspeitos. Contra ele, foi expedido um mandado de prisão preventiva, cumprido nesta sexta-feira.

A Polícia Civil também informou que o homem identificado e um outro suspeito, que segue foragido, cobravam um valor de R$8 mil mensal, a mando de um homem que está preso.

O homem preso pela polícia foi levado para 166ª DP e está à disposição da Justiça. As investigações ainda estão em andamento para localizar o segundo suspeito envolvido que aparecem nas filmagens.