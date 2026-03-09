rastro do temporal de ontem - Divulgação/Rede social Defesa Civil

Costa Verde - Um temporal que caiu na noite deste domingo (8), evoluindo para maior intensidade por volta das (21h), deixou comunidades debaixo d'água, em Angra dos Reis e Mangaratiba, na costa verde do Estado. Ruas alagadas, Rio-Santos com bolsões D'água, queda de árvores e em alguns trechos da rodovia cachoeiras se formaram, como na altura de Praia Brava, no complexo nuclear. A força da água que descia em direção a pista, assustou motoristas que passavam no local.

No Vilage, em Jacuecanga, motoristas tiveram dificuldades de transitar pelas ruas alagadas. Evangélicos ficaram aguardando o temporal dá uma trégua para deixarem as igrejas, e retornarem para suas casas em segurança. A Defesa Civil municipal de Angra fez um balanço do rastro do temporal que entrou pela madrugada desta segunda-feira (9).

"No início da noite de domingo (08/03) e durante a madrugada desta segunda-feira (09/03), foram registrados acumulados significativos de chuva em diversos pontos do município de Angra dos Reis.



Os principais foram: em pouco mais de 4 horas no centro da cidade: 138 mm no bairro São Bento; 114 mm no Morro do Carmo; nos bairros distantes; 112 mm no Areal; 111 mm no Camorim Pequeno; 108 mm no bairro Lambicada; 100 mm no bairro Bonfim; 93 mm no bairro Frade; 79 mm na Vila do Abraão; 79 mm no bairro Marina e 70 mm no bairro Gamboa do Belém.



Foram registrados alagamentos pontuais nos seguintes locais:

•Rua Coronel Carvalho, no Centro;

•Estrada Vereador Benedito Adelino, na Praia Grande, antes do Angra Inn e na entrada do condomínio refúgio do Corsário.

•Rua Presidente Castelo Branco, no Balneário;

•Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba.



Não houve registro de transbordamento de rios no município



Também foram registradas duas quedas de árvores associadas a deslizamentos sobre a rede elétrica, obstruindo totalmente a Estrada Vereador Benedito Adelino:

•a primeira próxima à Praia das Gordas, após o mirante;

•a segunda após a Praia Grande, no sentido Vila Velha.



Além disso, houve queda de três postes de distribuição de energia entre os bairros Tanguá e Retiro e queda de um muro de divisa na Rua Paraty, nº 5, no bairro Morro das Velhas.



De forma preventiva, foram pré-acionados possíveis pontos de apoio nas seguintes unidades escolares:

•Escola Municipal Regina Célia (Morro do Carmo);

•Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade (Camorim Pequeno);

•Escola Municipal Raul Pompéia (Monsuaba);

•CEM Parque Mambucaba;

•CETI Francisco Xavier Botelho (Lambicada);

•Escola Municipal Professor José Américo Romeu Bastos (Morro do Abel).



Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados



A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e permanece em prontidão para atendimento à população".

Mangaratiba

Na cidade vizinha, Mangaratiba, ruas foram alagadas. A ocorrência foi registrada por moradores em redes sociais. Os vídeos mostram que uma das localidades, a Praia do Saco, o volume de água foi intenso, seguido do centro da cidade. Não há segundo moradores de maiores incidências, por conta do temporal. A Defesa Civil da cidade mantém o monitoramento e percorre o município para avaliar se houve estragos.

Neste momento na costa verde, litoral do Estado, a segunda-feira segue com tempo fechado, nuvens carregadas com possibilidade de chuvas a qualquer hora.