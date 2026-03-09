rastro do temporal de ontemDivulgação/Rede social Defesa Civil
Os principais foram: em pouco mais de 4 horas no centro da cidade: 138 mm no bairro São Bento; 114 mm no Morro do Carmo; nos bairros distantes; 112 mm no Areal; 111 mm no Camorim Pequeno; 108 mm no bairro Lambicada; 100 mm no bairro Bonfim; 93 mm no bairro Frade; 79 mm na Vila do Abraão; 79 mm no bairro Marina e 70 mm no bairro Gamboa do Belém.
Foram registrados alagamentos pontuais nos seguintes locais:
•Estrada Vereador Benedito Adelino, na Praia Grande, antes do Angra Inn e na entrada do condomínio refúgio do Corsário.
•Rua Presidente Castelo Branco, no Balneário;
•Avenida Francisco Magalhães de Castro, no Parque Mambucaba.
Não houve registro de transbordamento de rios no município
Também foram registradas duas quedas de árvores associadas a deslizamentos sobre a rede elétrica, obstruindo totalmente a Estrada Vereador Benedito Adelino:
•a primeira próxima à Praia das Gordas, após o mirante;
•a segunda após a Praia Grande, no sentido Vila Velha.
Além disso, houve queda de três postes de distribuição de energia entre os bairros Tanguá e Retiro e queda de um muro de divisa na Rua Paraty, nº 5, no bairro Morro das Velhas.
De forma preventiva, foram pré-acionados possíveis pontos de apoio nas seguintes unidades escolares:
•Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade (Camorim Pequeno);
•Escola Municipal Raul Pompéia (Monsuaba);
•CEM Parque Mambucaba;
•CETI Francisco Xavier Botelho (Lambicada);
•Escola Municipal Professor José Américo Romeu Bastos (Morro do Abel).
Não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e permanece em prontidão para atendimento à população".
