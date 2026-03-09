O homem preso foi encaminhado à delegacia da Barra da Tijuca - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 09/03/2026 11:00 | Atualizado 09/03/2026 11:11

Angra dos Reis - Foi preso nesse final de semana (7), por policiais civis, em Angra dos Reis na costa verde, um homem apontado como um dos líderes de uma quadrilha especializada em roubos a farmácias do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil durante uma ação da delegacia da Barra da Tijuca.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em uma casa de alto padrão na região de Garatucaia, onde passava o fim de semana com outras pessoas. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um celular roubado, e o homem foi preso em flagrante por receptação.

De acordo com as investigações ele é apontado como um dos líderes de uma das maiores quadrilhas envolvidas em roubos a farmácias e drogarias na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Em detalhes apurados, os policiais contaram que o grupo costumava invadir estabelecimentos armados, render funcionários e roubar medicamentos para emagrecimento, além de cosméticos e produtos de beleza de alto valor. A quadrilha era formada por homens, mulheres e adolescentes de diferentes locais da capital, que se revezavam nos crimes em várias regiões da cidade.

Durante a ação, outro homem que também estava hospedado no imóvel foi preso em flagrante por receptação após ser encontrado com ele um celular roubado. Até o momento, porém, não há indícios de participação dele nos roubos às farmácias.

"Funcionários de uma drogaria assaltada na Avenida das Américas reconheceram o suspeito como um dos autores do crime. A Polícia Civil também pediu a prisão preventiva dele pelo roubo ao estabelecimento".

As investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes da organização criminosa e os receptadores dos produtos roubados.