Preso pela Civil em Angra, um dos maiores líderes da quadrilha de roubos às farmácias do Rio
A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil durante uma ação da delegacia da Barra da Tijuca
Motociata celebra o Dia Internacional da Mulher em Angra
Evento reuniu motociclistas na manhã deste domingo (8), mostrando o protagonismo feminino, a união entre mulheres e o compromisso com o meio ambiente. O final de semana contou ainda com atividades esportivas
Polícia encontra corpo de jovem desaparecido na comunidade do Morro do Santo Antônio
Na periferia da cidade, na Sapinhatuba 2, próximo a escola municipal da comunidade, após informações de moradores sobre mau cheiro no local
Temporal deixa bairros alagados nas cidades da costa verde, Angra e Mangaratiba atingidas
Não há registro de vítimas em Angra. Pontos de apoio foram abertos, segundo a Defesa Civil Municipal
Polícia Federal prende militares a bordo de uma lancha na Ilha Grande
Eles foram presos, com apoio da Secretaria de Segurança Pública de Angra dos Reis, após terem feito disparos com arma de fogo durante passeio de lancha, assustando banhistas, neste domingo, 8 de março
Polícia Civil prende suspeito de extorquir comerciantes em Angra
Segundo os agentes câmeras de monitoramento flagraram a prática do crime. Ele foi detido no bairro Bracuí. A polícia procura um segundo envolvido
