Pepinos-do-mar - Divulgação/Polícia Civil

Pepinos-do-marDivulgação/Polícia Civil

Publicado 11/03/2026 12:45 | Atualizado 11/03/2026 12:46

Angra dos Reis - Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (11) na operação Tritão, desencadeada pela Polícia Civil contra a pesca ilegal e venda de animais marinhos em Angra dos Reis, na costa verde. O alvo da dupla eram os Pepinos -do-mar, pelo alto valor de mercado.



Segundo a Polícia Civil, a ação visa desarticular um grupo, que é conhecido por suspeita de participar de pescas ilegais e vendas clandestinas de animais marinhos.



Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também, um mandado de prisão em São Paulo (SP), pra onde esses animais eram levados e comercializados a um grupo de financiadores chineses. O pagamento era feito pela transferência de pix.



Ainda de acordo com a polícia, a organização conta com a participação de mergulhadores, para retirada do animal do fundo do mar. Ação essa que interfere de forma drástica no meio ambiente, por se tratar de um organismo marinho, que desempenha um papel fundamental no ambiente aquático. A Polícia Civil informou também que o gerente que coordenava a atividade ilegal é investigado por envolvimento na fabricação e manutenção de componentes bélicos para uma facção criminosa, que atua com tráfico de drogas na região.

Com um dos suspeitos os policiais apreenderam 30kg de Pepinos-do-mar, considerada uma iguaria de luxo, na culinária asiática, com valor econômico altíssimo. O quilo pode ser vendido até 2 mil euros.

A Polícia Civil informou ainda que durante as investigações, a organização possui uma divisão de tarefas, entre mergulhadores, financiadores e o gerente. Os mergulhadores atuam na extração e secagem dos animais.



Os dois homens que não tiveram a identidade revelada pela polícia, foram encaminhados para 166ª DP, e vão responder por crime ambiental.





