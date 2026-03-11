Pepinos-do-marDivulgação/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, a ação visa desarticular um grupo, que é conhecido por suspeita de participar de pescas ilegais e vendas clandestinas de animais marinhos.
Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também, um mandado de prisão em São Paulo (SP), pra onde esses animais eram levados e comercializados a um grupo de financiadores chineses. O pagamento era feito pela transferência de pix.
Ainda de acordo com a polícia, a organização conta com a participação de mergulhadores, para retirada do animal do fundo do mar. Ação essa que interfere de forma drástica no meio ambiente, por se tratar de um organismo marinho, que desempenha um papel fundamental no ambiente aquático. A Polícia Civil informou também que o gerente que coordenava a atividade ilegal é investigado por envolvimento na fabricação e manutenção de componentes bélicos para uma facção criminosa, que atua com tráfico de drogas na região.
Os dois homens que não tiveram a identidade revelada pela polícia, foram encaminhados para 166ª DP, e vão responder por crime ambiental.
