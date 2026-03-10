Para pagar seus tributos com o cartão de crédito basta acessar pelo portal da prefeitura - Divulgação/ arquivo

Publicado 10/03/2026 17:26 | Atualizado 10/03/2026 17:27

Angra dos Reis - Contribuintes de Angra dos Reis agora podem pagar seus débitos utilizando cartão de crédito. A nova forma de pagamento já está disponível no site da Prefeitura e vale, a princípio, para todas as cobranças disponibilizadas no Portal do Contribuinte, inscritas ou não na dívida ativa, ampliando as opções de quitação e facilitando a regularização de pendências junto ao município. Os débitos não tributários e os já em fase de execução fiscal ainda não estão contemplados pela nova forma de pagamento.



O contribuinte deve acessar o site da Prefeitura de Angra dos Reis. Para o IPTU 2026, o acesso é realizado em ambiente público. As demais cobranças estão disponíveis no Portal do Contribuinte, em ambiente logado. O acesso ao Portal é realizado via conta do GOV, senha de acesso pessoal fornecida pela prefeitura, ou ainda, certificado digital.



Após acessar o sistema e emitir a cobrança, o contribuinte terá duas opções de pagamento: por boleto (guia) ou por cartão de crédito. Ao escolher o cartão, o sistema direciona automaticamente para o ambiente seguro do BB Pay, plataforma do Banco do Brasil. Antes de finalizar a operação, o usuário pode visualizar todas as informações da transação, incluindo valores, eventuais encargos e as condições de pagamento.



A plataforma também permite o parcelamento do valor, conforme as regras e condições oferecidas pela operadora do cartão do contribuinte. Todas as taxas e juros aplicáveis são encargos decorrentes da operação de crédito entre o contribuinte e o emissor do cartão, e são apresentados antes da confirmação da transação, garantindo transparência no processo.



Não há limite de valor para o pagamento via cartão de crédito. A opção está disponível para todas as guias de cobrança disponibilizadas no Portal.

