Manifestação na porta da usina nuclear de Angra dos ReisDivulgação
"A Eletronuclear informa que tomou conhecimento, na segunda-feira (9), do atraso no pagamento dos salários dos empregados da empresa APPA Serviços, cujo vencimento estava previsto para a última sexta-feira (6).
A companhia esclarece que está em dia com todas as suas obrigações contratuais e que, desde que foi informada sobre a situação, vem atuando junto à prestadora de serviços para cobrar a regularização do pagamento no menor prazo possível. A Eletronuclear reforça que acompanha o caso com atenção, considerando a relevância do cumprimento das obrigações trabalhistas com os profissionais que atuam em suas instalações. A APPA Serviços informou que os pagamentos serão efetuados ainda nesta terça-feira (10).
A empresa destaca ainda que esses trabalhadores foram contratados temporariamente para atender à 21ª Parada Programada de Angra 2 (2P21), iniciada em janeiro e já em fase de conclusão. A paralisação registrada nesta terça-feira (10) ocorreu apenas durante a manhã e não afetou os serviços nas usinas, tampouco teve qualquer impacto sobre a segurança das unidades".
Trabalhadores de terceirizada da Eletronuclear fazem paralisação por falta de pagamento e reajuste que se arrasta há cinco anos
O movimento teve reflexo na rodovia Rio-Santos, o trânsito ficou lento por três horas na manhã de hoje. A Eletronuclear informou, agora à tarde, que " a APPA Serviços estará ainda hoje (10) efetuando os pagamentos dos funcionários e que a paralisação dessa manhã não afetou os serviços nas usinas, tampouco teve qualquer impacto sobre a segurança das unidades"
Desenvolve RJ chega à Costa Verde, em Angra dos Reis
E reforça a agenda de desenvolvimento econômico regional
Preso pela Civil em Angra, um dos maiores líderes da quadrilha de roubos às farmácias do Rio
A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil durante uma ação da delegacia da Barra da Tijuca
Motociata celebra o Dia Internacional da Mulher em Angra
Evento reuniu motociclistas na manhã deste domingo (8), mostrando o protagonismo feminino, a união entre mulheres e o compromisso com o meio ambiente. O final de semana contou ainda com atividades esportivas
Polícia encontra corpo de jovem desaparecido na comunidade do Morro do Santo Antônio
Na periferia da cidade, na Sapinhatuba 2, próximo a escola municipal da comunidade, após informações de moradores sobre mau cheiro no local
Temporal deixa bairros alagados nas cidades da costa verde, Angra e Mangaratiba atingidas
Não há registro de vítimas em Angra. Pontos de apoio foram abertos, segundo a Defesa Civil Municipal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.