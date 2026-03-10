Manifestação na porta da usina nuclear de Angra dos Reis - Divulgação

Publicado 10/03/2026 11:46 | Atualizado 10/03/2026 15:52

Angra dos Reis - Desde o último dia 6 sem salários, funcionários da terceirizada da Eletronuclear, APPA Serviços, cruzaram os braços, em protesto, na manhã desta terça-feira (10). Centenas de trabalhadores ocuparam durante três horas, das 06H às 9h, o portão principal de entrada do complexo nuclear, de Itaorna, em Angra dos Reis na costa verde. A paralisação foi por conta da falta de pagamento e reajuste há mais de cinco anos. A empresa é responsável por fornecer recursos humanos para o serviço de manutenção durante parada das unidades de Angra 1 e 2. Os salários variam entre R$ 2.450,00 a R$ 14.600,00.

Com cartazes de manifesto e recebendo o apoio dos Sindicatos, Stiepar e Sticpar, os trabalhadores contratados para manutenção cobravam da empresa o pagamento imediato dos salários, vencidos no último dia 6. Os sindicalistas apontam também como pauta de reivindicação dos trabalhadores, a falta de reajuste salarial há mais de cinco anos. São em média 800 funcionários da empresa, contratada pela Eletronuclear para o serviço de manutenção das usinas.

Movimento dos trabalhadores contratados pela usina reflete no trânsito Divulgação

Em um comunicado e chamamento para o ato aos trabalhadores, o sindicato Stiepar ( Sindicatos dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica), enfatiza que a paralisação é em defesa dos contratados e manda um recado "que não vai admitir tal atitude contra o trabalhador, seja qual for a empresa".

Quem passou pela Rio-Santos hoje de manhã ou precisou acessar o trevo de entrada, onde estão inseridas as usinas, teve dificuldade. Uma longa fila no acostamento da rodovia Rio-Santos, sentido São Paulo anunciava a paralisação. O trânsito mesmo sem a via interditada ficou lento pelo menos por três horas na manhã de hoje.

O movimento acabou, por volta das 9h e o trânsito ainda pela manhã fluiu normalmente. Nova reunião de avaliação do movimento deve acontecer no decorrer do dia para que a categoria possa decidir por novos rumos em favor dos seus direitos.

Nossa reportagem entrou em contato com a Eletronuclear responsável pela contratação da terceirizada. A empresa informou que tomou conhecimento do atraso no pagamento dos salários dos empregados, nessa segunda-feira (9), três dias após a data que deveria ter sido efetuado pela contratada, no último dia (6) e afirmou está em dia com todas as suas obrigações contratuais. A Eletronuclear disse ainda que A APPA Serviços informou que os pagamentos serão efetuados ainda nesta terça-feira (10). Segue nota abaixo na íntegra.



"A Eletronuclear informa que tomou conhecimento, na segunda-feira (9), do atraso no pagamento dos salários dos empregados da empresa APPA Serviços, cujo vencimento estava previsto para a última sexta-feira (6).



A companhia esclarece que está em dia com todas as suas obrigações contratuais e que, desde que foi informada sobre a situação, vem atuando junto à prestadora de serviços para cobrar a regularização do pagamento no menor prazo possível. A Eletronuclear reforça que acompanha o caso com atenção, considerando a relevância do cumprimento das obrigações trabalhistas com os profissionais que atuam em suas instalações. A APPA Serviços informou que os pagamentos serão efetuados ainda nesta terça-feira (10).



A empresa destaca ainda que esses trabalhadores foram contratados temporariamente para atender à 21ª Parada Programada de Angra 2 (2P21), iniciada em janeiro e já em fase de conclusão. A paralisação registrada nesta terça-feira (10) ocorreu apenas durante a manhã e não afetou os serviços nas usinas, tampouco teve qualquer impacto sobre a segurança das unidades".





