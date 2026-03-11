Célia Jordão uma mulher de destaque na política defende cota de 30% nas empresas para a mão de obra femininaDivulgação/Gabinete Deputada
Empresas instaladas no Estado terão que ampliar a contratação de mulheres
O projeto da deputada Célia Jordão,PL, aprovado em primeira discussão na Alerj prevê reserva de 30% das vagas para mulheres em programas de aprendizagem, trainee e estágio
Dois homens são presos pela Polícia Civil por captura e venda ilegal de animais marinhos em Angra
O Pepino- do -mar era uma das espécies alvo dos criminosos pelo alto valor comercial e era vendido para empresários chineses
Angra começa a aceitar pagamento de débitos municipais com cartão de crédito
Nova opção permite quitar tributos municipais diretamente pelo site da Prefeitura, com possibilidade de parcelamento conforme as regras do cartão
Trabalhadores de terceirizada da Eletronuclear fazem paralisação por falta de pagamento e reajuste que se arrasta há cinco anos
O movimento teve reflexo na rodovia Rio-Santos, o trânsito ficou lento por três horas na manhã de hoje. A Eletronuclear informou, agora à tarde, que " a APPA Serviços estará ainda hoje (10) efetuando os pagamentos dos funcionários e que a paralisação dessa manhã não afetou os serviços nas usinas, tampouco teve qualquer impacto sobre a segurança das unidades"
Desenvolve RJ chega à Costa Verde, em Angra dos Reis
E reforça a agenda de desenvolvimento econômico regional
Preso pela Civil em Angra, um dos maiores líderes da quadrilha de roubos às farmácias do Rio
A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil durante uma ação da delegacia da Barra da Tijuca
