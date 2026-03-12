Acesso digital a edição que conta a história, curiosidade de uma das cidades mais aconchegantes do mundo - Divulgação/PMAR

Acesso digital a edição que conta a história, curiosidade de uma das cidades mais aconchegantes do mundoDivulgação/PMAR

Publicado 12/03/2026 11:11

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis lançou nessa quarta-feira, (11), a versão digital do livro “Angra Rumo ao Amanhã – Plano Estratégico 2025–2036”. A publicação reúne diagnósticos, indicadores, desafios e projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento do município na próxima década e está disponível no link https://angra.rj.gov.br/servicos/angra-rumo-ao-amanha.

Elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, com organização da Superintendência de Políticas Públicas e colaboração de todas as secretarias municipais, o livro apresenta o potencial de Angra dos Reis para o Brasil e para o mundo e busca fortalecer parcerias institucionais e atrair novos interessados em projetos estratégicos em diversas áreas do município. A versão impressa do material será lançada em breve.

Organizado em diferentes eixos temáticos, o plano estratégico estabelece metas e diretrizes para áreas como saúde, educação, desenvolvimento social, turismo, esporte, cultura, segurança pública, inovação tecnológica, sustentabilidade e gestão pública.

A obra também reúne dados e análises sobre economia, emprego, infraestrutura e qualidade de vida, apresentando indicadores municipais e apontando caminhos para ampliar oportunidades e consolidar Angra como uma cidade moderna, sustentável e com gestão pública eficiente.

— Com esse livro, a Prefeitura de Angra está consolidando uma visão de longo prazo para a cidade, promovendo planejamento integrado e fortalecendo o diálogo com investidores, instituições e outras cidades interessadas em desenvolver parcerias que contribuam para o crescimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população – comentou o prefeito Cláudio Ferreti.

Um pouco da história de Angra e seus 523 anos

Além de apresentar propostas e diretrizes para o futuro da cidade, a obra traz um amplo panorama sobre a história, o território e as características socioeconômicas de Angra, destacando elementos que ajudam a compreender a identidade e as vocações do município. Aborda desde o processo histórico da região – como os primeiros habitantes, a formação da vila, os ciclos econômicos e o desenvolvimento urbano – até aspectos contemporâneos ligados ao turismo, ao meio ambiente e à economia local.

O livro destaca ainda as comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e caiçaras, que fazem parte da formação cultural e social do município, e informações sobre o território angrense, grande parte coberto pela Mata Atlântica, e sua biodiversidade, considerada uma das mais ricas do país.

Outro eixo da publicação é a apresentação dos principais atrativos turísticos e patrimônios históricos de Angra, incluindo praias, trilhas, cachoeiras, igrejas, monumentos, festas religiosas e eventos populares que compõem a cultura local e fortalecem o turismo como uma das principais atividades econômicas do município.

— Esse é uma ferramenta de planejamento e também de divulgação do potencial da cidade para investidores, instituições e parceiros interessados em contribuir com o crescimento do município – destacou o secretário de Planejamento e Gestão, André Pimenta.

