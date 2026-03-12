Provas de natação em mar abertoDivulgação/Evento
A travessia será realizada na Ilha Grande, na região de Araçatiba, cenário conhecido por suas águas cristalinas e paisagens preservadas. O local exato da largada e chegada será divulgado em breve pela organização.
Além da prova, a programação contará com palestras, convidados especiais e atividades de visitação turística, incentivando a integração entre atletas, amantes da natureza e visitantes que desejam conhecer melhor a região.
Os interessados em participar devem ficar atentos à abertura das inscrições, que acontece à meia-noite do dia 14 de março. Todas as informações sobre o evento e o link para inscrição estão disponíveis no Instagram @ecoswimmingbrasil.
I Eco Swimming Angra´, travessia Ilha Grande, abre inscrições neste sábado
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