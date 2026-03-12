Provas de natação em mar aberto - Divulgação/Evento

Provas de natação em mar abertoDivulgação/Evento

Publicado 12/03/2026 17:19 | Atualizado 12/03/2026 17:19

Ilha Grande - Angra dos Reis se prepara para receber a segunda edição do Eco Swimming Angra, um evento que reúne esporte, turismo, sustentabilidade e experiências na natureza. As inscrições para participar do evento serão abertas à meia-noite desta sexta-feira (13) para sábado (14). A programação inclui diversas atividades ao longo de três dias, culminando com a travessia em águas abertas, que será realizada na Ilha Grande.

Inscrições abertas no site a partir da zero hora desta sexta-feira (13) pra sábado (14) Divulgação/Evento

O Eco Swimming Angra surge com o propósito de valorizar o potencial de Angra dos Reis para a prática da natação em águas abertas, promovendo o esporte em harmonia com o meio ambiente e estimulando o turismo local.

A segunda edição acontecerá entre os dias 23, 24 e 25 de julho, com uma programação que vai além de uma prova esportiva. A proposta do Eco Swimming Angra é proporcionar uma experiência completa aos participantes, conectando natação em águas abertas, natureza e turismo sustentável.



A travessia será realizada na Ilha Grande, na região de Araçatiba, cenário conhecido por suas águas cristalinas e paisagens preservadas. O local exato da largada e chegada será divulgado em breve pela organização.



Além da prova, a programação contará com palestras, convidados especiais e atividades de visitação turística, incentivando a integração entre atletas, amantes da natureza e visitantes que desejam conhecer melhor a região.

Mais do que uma competição, o Eco Swimming Angra se consolida como o evento de natação em águas abertas mais completo do país. Em sua primeira edição, o evento já entrou para a história ao se tornar o primeiro evento de natação em águas abertas do Brasil com selo carbono zero, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.



Os interessados em participar devem ficar atentos à abertura das inscrições, que acontece à meia-noite do dia 14 de março. Todas as informações sobre o evento e o link para inscrição estão disponíveis no Instagram @ecoswimmingbrasil.





