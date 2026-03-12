O monitoramento de áreas de risco na cidade é feito em tempo real - Divulgação/PMAR

O monitoramento de áreas de risco na cidade é feito em tempo real Divulgação/PMAR

Publicado 12/03/2026 12:07

Angra dos Reis - Técnicos do Departamento de Recursos Minerais (DRM) do Governo do Estado do Rio de Janeiro estão em Angra dos Reis realizando vistorias técnicas em áreas consideradas sensíveis após as fortes chuvas registradas no município no final de fevereiro. A ação ocorre em parceria com as equipes de engenharia e geologia da Secretaria de Proteção e Defesa Civil.

O objetivo das vistorias é mapear e avaliar as áreas mais suscetíveis a movimentações de solo e deslizamentos, analisando as condições das encostas e do terreno após os altos acumulados de chuva.



A partir desse levantamento técnico, serão apontadas medidas e soluções que possam garantir maior estabilidade do solo e reduzir riscos para as comunidades.



Durante as vistorias, os especialistas realizam inspeções de campo, observando fatores como drenagem, inclinação do terreno, presença de fissuras e outros indicadores geotécnicos que auxiliam na definição das intervenções necessárias. Em algumas áreas, o reconhecimento também é feito por meio de voos de drones, que permitem uma visão mais ampla das encostas e facilitam a identificação de pontos críticos de difícil acesso.

De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil de Angra dos Reis, Fábio Jr., o trabalho conjunto reforça a importância da cooperação entre o município e o Governo do Estado na prevenção de riscos.

— Esse apoio técnico do DRM é fundamental para aprofundarmos a análise das áreas que sofreram maior impacto com as chuvas. A partir dessas avaliações, conseguimos planejar intervenções mais seguras e eficazes, sempre com o objetivo de proteger vidas e garantir mais tranquilidade para a população – destacou o secretário.

As vistorias seguem ao longo da semana em diferentes pontos do município, priorizando localidades que registraram maior volume de chuva e que apresentam histórico de suscetibilidade a movimentos de massa.