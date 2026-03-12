Momento em que o suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na Sapinhatuba 1 chega na 166ª DP - Divulgação/Reprodução Rede Social

Momento em que o suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na Sapinhatuba 1 chega na 166ª DPDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 12/03/2026 18:19 | Atualizado 12/03/2026 18:20

Angra dos Reis- Um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade da Sapinhatuba 1, em Angra dos Reis foi preso pela Polícia Civil, nessa quarta-feira (11). Segundo os agentes, ele estava foragido da Justiça há quatro anos e recentemente, tinha voltado a atuar na região. Ainda de acordo com a polícia, os agentes viram dois suspeitos posicionados atrás de uma mesa, que era utilizada para a venda de drogas. Ao perceberem os policiais, um dos homens conseguiu fugiu. Já o outro resistiu à prisão entrando em luta corporal com os agentes. Um dos policiais ficou ferido e foi levado ao hospital da cidade , atendido e liberado. Foram apreendidos no local um rádio comunicador, 57 pedras de crack, 68 trouxinhas de maconha, R$ 88 em espécie e 218 cápsulas de cocaína, que estavam expostos na mesa. O homem preso foi encaminhado à delegacia de Angra dos Reis, que está responsável pelo caso. Ele está à disposição da Justiça, contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

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