Momento em que o suspeito de gerenciar o tráfico de drogas na Sapinhatuba 1 chega na 166ª DPDivulgação/Reprodução Rede Social
Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas da Sapinhatuba 1
Suspeito estava foragido há 4 anos da Justiça. Na abordagem o homem tenta fugir e entra em luta corporal com os policiais. Um dos agentes ficou ferido e foi atendido no hospital da cidade. O outro comparsa conseguiu fugir para área de mata
Prefeitura amplia comunicação via satélite com a Ilha Grande
Através de rádios de comunicação. Equipamentos garantem o contato com a sede da Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública mesmo em locais sem energia elétrica ou internet
I Eco Swimming Angra´, travessia Ilha Grande, abre inscrições neste sábado
O evento de natação em águas abertas mais completo do Brasil com três dias de atividades reúne turismo, esporte e preservação do Meio Ambiente
Encostas e áreas sensíveis a deslizamento são vistoriadas após chuvas intensas em Angra
Com apoio de drones, Defesa Civil avalia os pontos suscetíveis a deslizamentos de terra, para orientar ações que garantam mais segurança à população
"Angra Rumo ao Amanhã – Plano Estratégico 2025–2036"
O livro foi lançado pela Prefeitura em versão digital. A publicação apresenta projetos estratégicos para o desenvolvimento do município e reúne aspectos históricos, culturais, ambientais e econômicos locais
Fim da paralisação dos trabalhadores terceirizados da Eletronuclear
Depois que a empresa APPA Serviços cumpriu o acordado de efetuar o pagamento dos funcionários
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