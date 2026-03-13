Angra dos Reis - A cidade de Angra dos Reis recebe, desde esta quinta-feira, (12), a feira de negócios Desenvolve RJ – Edição Costa Verde, realizada pelo Governo do Estado, no Iate Clube Aquidabã, na Praia do Anil. O evento segue até sábado, dia 14, reunindo empresários, empreendedores, investidores e representantes de instituições públicas e privadas em uma programação voltada ao fortalecimento da economia regional.

Empoderamento e empreendedorismo na feira de negócios da Costa Verde Divulgação/PMAR

A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e conta com o apoio da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A proposta é estimular o empreendedorismo, ampliar o diálogo entre os diversos setores produtivos e fomentar novas oportunidades de desenvolvimento para a Costa Verde.A abertura do evento contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinícius Farah, além de autoridades estaduais e municipais, reforçando a importância da iniciativa para o fortalecimento do ambiente de negócios na região.Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes, sediar a edição regional do Desenvolve RJ representa um importante passo na construção de novas oportunidades para Angra dos Reis e para toda a Costa Verde.— A realização do Desenvolve RJ em Angra dos Reis representa um momento importante para fortalecer o ambiente de negócios e avançar na construção de oportunidades para nossa cidade e para toda a região. Ao aproximar empresários, instituições e empreendedores, criamos condições favoráveis para novos investimentos, geração de empregos e desenvolvimento econômico — destacou o secretário.A programação da feira inclui palestras, painéis temáticos e apresentações de instituições que atuam no apoio ao empreendedorismo e ao desenvolvimento econômico. Entre os temas abordados estão reforma tributária, incentivos fiscais, acesso a crédito e políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor produtivo.Na programação de abertura, o secretário municipal de Planejamento e Gestão, André Pimenta, ministrou a palestra “O Impacto das PPPs e Concessões no Desenvolvimento das Cidades”.— Este é um evento que promove o desenvolvimento da cidade por meio das atividades econômicas, permitindo que o município, em parceria com o Estado, ganhe ainda mais impulso e gere resultados positivos — destacou André.Participam da programação instituições como o Conselho Regional de Contabilidade (CRC), a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN) e a AgeRio, que apresentam orientações, programas de incentivo e linhas de financiamento voltadas ao crescimento dos negócios.Outro destaque do Encontro da Rede Empreendedora RJ, aconteceu nesta sexta-feira, (13), e reunirá lideranças e representantes de movimentos empreendedores para debater estratégias de fortalecimento do empreendedorismo regional.Nesses três dias de evento, o público tem até amanhã para visitar os estandes e o Salão do Empreendedorismo, espaços destinados à exposição de negócios, networking e troca de experiências entre empreendedores e investidores.A Sala do Empreendedor de Angra dos Reis também participa da feira, oferecendo atendimento aos microempreendedores, com orientações sobre serviços, apoio ao desenvolvimento dos pequenos negócios e esclarecimento de dúvidas.SEXTA - 13 DE MARÇO13h – Credenciamento14h – Boas-Vindas14h15 – Painel 01“Oportunidades e políticas públicas para o desenvolvimento econômico” -AgeRio, Codin, Jucerja, Secretaria de Estado da Casa Civil e Representante local15h45 – Painel 02“Vozes do Empreendedorismo Local”11h às 20h - Stands e Salão do Empreendedorismo11h às 14h - Stands e Salão do Empreendedorismo.