Convocados assumem cargos na área de Educação - Divulgação/PMAR

Convocados assumem cargos na área de EducaçãoDivulgação/PMAR

Publicado 13/03/2026 17:41

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis segue avançando no reforço das equipes da rede municipal de ensino por meio de convocações de aprovados em processos seletivos realizados para diferentes funções da área educacional. Em 2026, 203 profissionais já assumiram seus cargos e iniciaram as atividades nas unidades escolares do município.

Do processo seletivo realizado em dezembro de 2025, as contratações de berçaristas estão em estágio avançado. Dos 95 convocados, 85 já assinaram contrato e iniciaram a atuação na rede. Os berçaristas são responsáveis pelo cuidado e acompanhamento das crianças nas unidades de educação infantil.

No mesmo processo seletivo, entre os convocados para o cargo de Docente I, 41 dos 79 profissionais chamados já estão atuando nas unidades. Para Docente II – Artes, seis dos 13 convocados já concluíram os trâmites e assumiram as funções.

Já do processo seletivo realizado em agosto de 2025, 71 dos 82 monitores de educação especial convocados formalizaram contrato com o município.

Eliminações e novas convocações

Os candidatos que não retornaram ao exame admissional dentro dos prazos previstos foram considerados eliminados, conforme as regras estabelecidas no edital do processo seletivo. No Boletim Oficial nº 2.318 (https://www.angra.rj.gov.br/pmar/assets/files/boletins/69b1c630c31e9.pdf), publicado nesta quarta-feira, 11 de março, também foram divulgados avisos de inabilitação de candidatos que não atenderam aos requisitos exigidos para os cargos.

Para garantir o preenchimento das vagas e a continuidade do reforço das equipes escolares, a Prefeitura de Angra publicou, neste mesmo Boletim Oficial, novos editais de convocação com chamadas para diferentes cargos da área educacional. Os candidatos convocados deverão comparecer à Secretaria Executiva de Recursos Humanos, na Rua Cônegos Bittencourt, nº 108, Centro, nas datas e horários previstos nos anexos dos editais de cada categoria profissional, para encaminhamento aos exames admissionais.

— Com essas contratações, estamos reforçando as equipes pedagógicas e de apoio da rede pública, ampliando a capacidade de atendimento nas escolas e garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais — comentou o prefeito Cláudio Ferreti.