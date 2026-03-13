Inscrições abertas para leitura em BraileDivulgação/Reprodução Rede Social
Prefeitura de Angra e Apadev abrem inscrições para aulas de leitura em braile
Cadastro começa no dia 16 de março e segue até 29 de maio na sede da entidade, no Centro
2ª Festa da Sardinha na Praça Zumbi dos Palmares em Angra dos Reis
Evento celebra o fim do defeso e reúne gastronomia, música e tradição
Palestra sobre relacionamento abusivo mobiliza estudantes em Angra
Ação do Mês da Mulher reuniu alunos do Ensino Médio do CE Pereira Carneiro em momento de conscientização e reflexão
Feira de negócios Desenvolve RJ – Edição Costa Verde movimenta Angra dos Reis
E reúne autoridades, empresários e instituições, no Iate Clube Aquidabã, para impulsionar a economia regional
Cerca de 200 profissionais reforçam a rede municipal de Angra em 2026
Convocados de processos seletivos de 2025 começam a assumir cargos; novas convocações foram publicadas nessa quarta-feira, 11
Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas da Sapinhatuba 1
Suspeito estava foragido há 4 anos da Justiça. Na abordagem o homem tenta fugir e entra em luta corporal com os policiais. Um dos agentes ficou ferido e foi atendido no hospital da cidade. O outro comparsa conseguiu fugir para área de mata
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