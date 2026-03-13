Inscrições abertas para leitura em Braile - Divulgação/Reprodução Rede Social

Inscrições abertas para leitura em BraileDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 13/03/2026 19:00

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual de Angra dos Reis (Apadev), abre no próximo dia 16 de março as inscrições para atividades voltadas a pessoas com deficiência visual, incluindo aulas de leitura em braile.

Os interessados poderão se inscrever até 29 de maio, diretamente na sede da entidade responsável pela atividade, localizada na Rua Cônegos Bittencourt, nº 72, no Centro. O atendimento ao público acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

A ação busca oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, contribuindo para o fortalecimento da inclusão social e garantindo mais autonomia para pessoas com deficiência visual.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 99915-3776 ou (24) 99296-4949.

