Kauan sendo conduzido pelos policiais à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Kauan sendo conduzido pelos policiais à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/03/2026 20:06

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP e militares da P2 do 33º BPM, prenderam em Angra dos Reis, na Operação Escudo, mãe e filho acusados de tráfico de drogas, sequestro relâmpago e roubo qualificado. Kauan Leôncio Soares, (19), e Silvana Leôncio Castilho,(45), foram encaminhados à 166ª DP e estão à disposição da Justiça. O carro roubado foi recuperado e a quantia de R$ 200 mil nas transações foram identificadas. O comparsa identificado como Pimenta conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Civil, pela manhã, tomou ciência que uma dupla de infratores, durante a madrugada de ontem (12), tinha invadido uma residência e sob a mira de uma arma uma família foi ameaçada e os bandidos exigiram que o casal entregasse quantias em dinheiro, como não haviam na casa, exigiram o desbloqueio dos aparelhos celulares e passaram a realizar transações bancárias com transferências para terceiros no Rio de Janeiro, capital. Antes de deixarem a residência, a dupla amarrou as vítimas e roubou o carro que estava na garagem. A ação segundo o casal foi de 1h30 da madrugada a 6h da manhã, cerca de quatro horas e meia de terror sob a mira de uma arma de fogo.



De imediato foram acionados os protocolos da OPERAÇÃO ESCUDO, que tem por finalidade combater crimes patrimoniais em Angra dos Reis, para tal há uma constante troca de informações entre as equipes da 166ª DP e 33º BPM, inclusive com bancos de dados de infratores patrimoniais e trabalho de inteligência para definir as ações de forma mais eficiente.

Segundo informações das vítimas os dois infratores pularam o muro para acessar o imóvel, estavam vestindo casacos, capuz e o rosto coberto, contudo um deles estava descalço e pode-se observar que apresentava a unha do dedão do pé rachada, fato que possibilitou um rápido trabalho de pesquisa no banco de dados e surgiu a suspeita da participação de Kauan Leôncio Soares, que portava a arma de fogo, mantendo o casal sob ameaça.



As equipes da 166ª DP e P2 do 33º BPM, de imediato foram em diligência no endereço do suspeito e próximo a sua residência KAUAN foi avistado. Ao perceber a presença dos policiais, fugiu para dentro de uma residência. Foi perseguido e abordado, pelos agentes que logo identificaram o detalhe, da rachadura, na unha do pé do suspeito, conforme descrição das vítimas.



Dentro da residência, que pertence a mãe de KAUAN, Silvana Leôncio Castilho, havia uma carga de drogas e várias cestas básicas. A acusada informou que todo o material pertencia ao tráfico local e ela apenas estava guardando.



Foi dada ordem de prisão a mãe e filho. O jovem diante das provas apresentadas, confirmou a participação de um comparsa no delito, de vulgo PIMENTA, que conheceu quando estava na cadeia, e que seria do Rio de Janeiro e receberia a metade da quantia desviada, esclarecendo que ficou estudando as vitimas durante uma semana para cometer o sequestro relâmpago e que as contas usadas na empreitada criminosa foram conseguidas por PIMENTA que inclusive, durante o roubo, fez chamada de vídeo com outros infratores que orientavam como proceder para a realização dos empréstimos e transferência nos telefones das vítimas. Eles conseguiram transferir a quantia de R$ 200 mil.



Kauan levou os policiais ao local em que havia deixado escondido o carro roubado das vítimas. O veículo foi recuperado e encaminhado para perícia papiloscópica com a finalidade colher elementos objetivos de prova.



Em paralelo, a equipe de inteligência está levantando dados da dispersão das quantias nas contas bancárias e foi identificada que as transações beneficiaram terceiros, todos da Capital do Rio de Janeiro, que serão responsabilizados em uma segunda etapa das ações junto aos protocolos da Operação Escudo. A ocorrência foi registrada na 166ª DP. A polícia pede que a população continue denunciando: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.