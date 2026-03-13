Kauan sendo conduzido pelos policiais à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil
As equipes da 166ª DP e P2 do 33º BPM, de imediato foram em diligência no endereço do suspeito e próximo a sua residência KAUAN foi avistado. Ao perceber a presença dos policiais, fugiu para dentro de uma residência. Foi perseguido e abordado, pelos agentes que logo identificaram o detalhe, da rachadura, na unha do pé do suspeito, conforme descrição das vítimas.
Dentro da residência, que pertence a mãe de KAUAN, Silvana Leôncio Castilho, havia uma carga de drogas e várias cestas básicas. A acusada informou que todo o material pertencia ao tráfico local e ela apenas estava guardando.
Foi dada ordem de prisão a mãe e filho. O jovem diante das provas apresentadas, confirmou a participação de um comparsa no delito, de vulgo PIMENTA, que conheceu quando estava na cadeia, e que seria do Rio de Janeiro e receberia a metade da quantia desviada, esclarecendo que ficou estudando as vitimas durante uma semana para cometer o sequestro relâmpago e que as contas usadas na empreitada criminosa foram conseguidas por PIMENTA que inclusive, durante o roubo, fez chamada de vídeo com outros infratores que orientavam como proceder para a realização dos empréstimos e transferência nos telefones das vítimas. Eles conseguiram transferir a quantia de R$ 200 mil.
Kauan levou os policiais ao local em que havia deixado escondido o carro roubado das vítimas. O veículo foi recuperado e encaminhado para perícia papiloscópica com a finalidade colher elementos objetivos de prova.
Em paralelo, a equipe de inteligência está levantando dados da dispersão das quantias nas contas bancárias e foi identificada que as transações beneficiaram terceiros, todos da Capital do Rio de Janeiro, que serão responsabilizados em uma segunda etapa das ações junto aos protocolos da Operação Escudo. A ocorrência foi registrada na 166ª DP. A polícia pede que a população continue denunciando: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.
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