Célia Jordão entrega cheque simbólico para investimentos em políticas públicas para melhorar a saúde de Angra - Divulgação/gabinete deputada

Célia Jordão entrega cheque simbólico para investimentos em políticas públicas para melhorar a saúde de AngraDivulgação/gabinete deputada

Publicado 16/03/2026 10:07

Angra dos Reis - A deputada Célia Jordão entregou, nessa sexta-feira (13), o cheque simbólico de R$ 705.882 para a Saúde de Angra dos Reis. O repasse faz parte de uma iniciativa da Alerj, que no último ano destinou R$ 120 milhões aos 92 municípios do Estado do Rio. Principal representante da cidade no Parlamento Fluminense, a deputada destacou a relevância da medida para fortalecer o atendimento à população.

“Esperamos que essa verba ajude a melhorar a qualidade de vida da nossa população. Mais uma vez, a Alerj devolve à sociedade os recursos economizados por meio das aplicações do Fundo Especial da Assembleia Legislativa”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Marcos Rocha, agradeceu à parlamentar pelo compromisso com o município. “Falar da deputada Célia Jordão é falar de alguém que a gente já conhece. É uma parlamentar que luta pela saúde do nosso município, pela saúde da mulher e que realiza um trabalho representativo, inconfundível e incomparável”, destacou.

Autora da Lei do Março Violeta, voltada ao combate à violência contra a mulher, Célia Jordão também já destinou emendas para a modernização e ampliação do Hospital da Maternidade de Angra dos Reis, que completou quatro anos de funcionamento.

“Poder contribuir com a saúde da nossa cidade, especialmente com a saúde da mulher, tem um significado ainda maior neste mês em que celebramos a força e a importância das mulheres. Seguiremos trabalhando para garantir mais investimentos e melhorias para Angra dos Reis”, concluiu a deputada.

Célia Jordão já destinou R$ 3 milhões em emendas, entre 2024 e 2025, para a modernização e ampliação do Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) e para a operacionalização da Clínica Ampliada da Saúde da Mulher Angrense.

Este ano, a parlamentar elaborou emenda que destina R$ 1,3 milhão para a ampliação do Hospital da Japuíba com a implantação do serviço de hemodinâmica, especialidade médica que diagnostica e trata doenças cardiovasculares, neurológicas e vasculares.

Ao todo já somam mais de R$ 5 milhões em investimentos em políticas públicas de fortalecimento da rede municipal de saúde que vai atender à população angrense.