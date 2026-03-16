Célia Jordão entrega cheque simbólico para investimentos em políticas públicas para melhorar a saúde de AngraDivulgação/gabinete deputada
Saúde de Angra recebe de mais de R$ 705 mil de repasse da Alerj
O cheque simbólico foi entregue ao município pela deputada Célia Jordão, PL. O benefício faz parte de uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que no último ano destinou R$ 120 milhões aos 92 municípios do Estado do Rio
Deslizamento de terra mata um trabalhador e deixa quatro feridos em Angra
A obra, na Ponta da Cidade, condomínio de luxo onde as vítimas estavam, foi embargada pela Defesa Civil Municipal
Reforma tributária e concessões no centro de debate do Desenvolve RJ da costa verde
No segundo dia em Angra dos Reis. Meio Ambiente de negócios, financiamento e políticas públicas ampliam agenda do evento que reúne empresários, gestores e instituições de fomento na Costa Verde
Usina nuclear Angra 2 retorna à operação após parada programada para reabastecimento
A unidade foi reconectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta sexta-feira, dia 13, após a conclusão da 21ª parada programada para reabastecimento de combustível. Iniciada no dia 16 de janeiro, a parada marcou mais um ciclo de inspeção, modernização e preparação da usina para um novo período de operação
Presos pela polícia mãe e filho acusados de tráfico de drogas, sequestro relâmpago e roubo qualificado em Angra
A vítima da ação criminosa foi uma família que teve o carro roubado e a quantia de R$ 200 mil transferida em transações bancárias destinadas a terceiros na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi identificado pela vítima por uma rachadura na unha do pé
Prefeitura de Angra e Apadev abrem inscrições para aulas de leitura em braile
Cadastro começa no dia 16 de março e segue até 29 de maio na sede da entidade, no Centro
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