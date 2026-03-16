Um trabalhador morreu e quatro feridos neste deslizamento, na Ponta da Cidade - Divulgação/Reprodução Rede Social

Um trabalhador morreu e quatro feridos neste deslizamento, na Ponta da CidadeDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 16/03/2026 09:50

Angra dos Reis - Um homem morreu e outros quatro ficaram feridos em um deslizamento de terra, nesse sábado (14), na localidade conhecida como Ponta da Cidade, em Angra dos Reis na Costa Verde. Os quatro trabalhadores foram socorridos, um deles encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, HMJ e segue internado em Estado Grave. A Defesa Civil Municipal interditou a obra.



Segundo a Defesa Civil, no momento do acidente, os trabalhadores estavam realizando uma escavação para a movimentação de solo quando o talude apresentou instabilidade e ocorreu o deslizamento. Um homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros quatro ficaram feridos. Três com ferimentos leves, atendidos no local e em seguida liberados. Outro em estado mais grave, foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, onde permanece internado, nesta segunda-feira (16). A unidade não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do jovem. Os nomes das vítimas não foram divulgados.



Nossa reportagem esteve no local para ouvir o proprietário ou responsável da obra, em questão, sobre segurança, mas não teve autorização de acessar a área onde ocorreu o deslizamento, por se tratar de um condomínio particular.

Segundo a Defesa Civil o embargo da obra foi necessário depois que técnicos avaliaram o local e há instabilidade e possibilidade de novos riscos. O responsável foi notificado para apresentar o projeto técnico de estabilização e contenção do talude. Enquanto isso a obra segue paralisada.