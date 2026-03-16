Um trabalhador morreu e quatro feridos neste deslizamento, na Ponta da CidadeDivulgação/Reprodução Rede Social
Segundo a Defesa Civil, no momento do acidente, os trabalhadores estavam realizando uma escavação para a movimentação de solo quando o talude apresentou instabilidade e ocorreu o deslizamento. Um homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outros quatro ficaram feridos. Três com ferimentos leves, atendidos no local e em seguida liberados. Outro em estado mais grave, foi levado para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, onde permanece internado, nesta segunda-feira (16). A unidade não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do jovem. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Nossa reportagem esteve no local para ouvir o proprietário ou responsável da obra, em questão, sobre segurança, mas não teve autorização de acessar a área onde ocorreu o deslizamento, por se tratar de um condomínio particular.
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