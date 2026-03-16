Deputada Célia Jordão(E) e vereadora Titi Brasil,(D)Divulgação/Reprodução Rede Social

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Angra dos Reis - Moradores e apoiadores aproveitaram o domingo de sol e participaram da tradicional "Caminhada Rosa", em Angra dos Reis, na costa verde, organizada pela vereadora Titi Brasil com apoio da deputada estadual Célia Jordão. O evento de conscientização é voltado às pautas de igualdade social e combate à violência. Pessoas de diferentes idades, percorreram a orla vestindo camisetas do movimento e levando mensagens de respeito, inclusão e proteção à vida.
 
Participantes caminham pela orla durante mobilização social em defesa da igualdade e contra a violência. - Divulgação/Reprodução rede social
Participantes caminham pela orla durante mobilização social em defesa da igualdade e contra a violência.Divulgação/Reprodução rede social
A mobilização teve como objetivo chamar a atenção da sociedade para a importância da união da comunidade na construção de um ambiente mais justo e seguro para todos. Durante o percurso, participantes destacaram a necessidade de fortalecer ações educativas, políticas públicas e iniciativas que promovam a paz e a igualdade de direitos.

-É muito gratificante participar do evento. Um cenário lindo sol, mar e uma manhã entre amigas, adorei- disse Maria do Carmo que pela primeira vez esteve presente ao evento.
A caminhada também reforçou o papel da participação popular em iniciativas que buscam combater a violência e ampliar o diálogo sobre justiça social e cidadania.



 
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Deputada Célia Jordão(E) e vereadora Titi Brasil,(D)
Participantes caminham pela orla durante mobilização social em defesa da igualdade e contra a violência.
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