Deputada Célia Jordão(E) e vereadora Titi Brasil,(D) - Divulgação/Reprodução Rede Social

Deputada Célia Jordão(E) e vereadora Titi Brasil,(D)Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 16/03/2026 11:27 | Atualizado 16/03/2026 11:28

Angra dos Reis - Moradores e apoiadores aproveitaram o domingo de sol e participaram da tradicional "Caminhada Rosa", em Angra dos Reis, na costa verde, organizada pela vereadora Titi Brasil com apoio da deputada estadual Célia Jordão. O evento de conscientização é voltado às pautas de igualdade social e combate à violência. Pessoas de diferentes idades, percorreram a orla vestindo camisetas do movimento e levando mensagens de respeito, inclusão e proteção à vida.

Participantes caminham pela orla durante mobilização social em defesa da igualdade e contra a violência. Divulgação/Reprodução rede social

A mobilização teve como objetivo chamar a atenção da sociedade para a importância da união da comunidade na construção de um ambiente mais justo e seguro para todos. Durante o percurso, participantes destacaram a necessidade de fortalecer ações educativas, políticas públicas e iniciativas que promovam a paz e a igualdade de direitos.



-É muito gratificante participar do evento. Um cenário lindo sol, mar e uma manhã entre amigas, adorei- disse Maria do Carmo que pela primeira vez esteve presente ao evento.

A caminhada também reforçou o papel da participação popular em iniciativas que buscam combater a violência e ampliar o diálogo sobre justiça social e cidadania.







