Prefeito Ferreti em visita ao reservatório da MonsuabaDivulgação/PMAR

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - As obras de recuperação da pavimentação nas ruas Aviador Santos Dumont e Dollor Barreto, no Parque Mambucaba, realizadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, estão em fase final. As intervenções, iniciadas após as fortes chuvas que atingiram a região no final do mês de fevereiro, contemplam ainda serviços de enrocamento com berço de pedra para contenção das margens dos rios Perequê e Mambucaba, áreas que também sofreram consequências do grande volume de precipitações. Na Monsuaba também há intervenções.
Rio Perequê - Divulgação/PMAR
Rio PerequêDivulgação/PMAR



As obras têm como principal objetivo estabilizar o solo e evitar novos processos erosivos, garantindo mais segurança para moradores e para a mobilidade urbana local. Na Rua Aviador Santos Dumont um muro foi rompido, comprometendo a estrutura da via. Já na Rua Dollor Barreto, a erosão afetou parte do pavimento.


A Defesa Civil de Angra dos Reis identificou risco geológico nas duas áreas e emitiu termos de interdição após os temporais, o que reforçou a urgência das intervenções realizadas pela Prefeitura.



— Essas obras são fundamentais para devolver a segurança e a tranquilidade aos moradores do Parque Mambucaba. Estamos atuando de forma rápida e eficiente para recuperar as áreas afetadas e prevenir novos danos, especialmente em períodos de chuva intensa — destacou o secretário executivo do Parque Mambucaba, Heraldo Luís França.
Obras para evitar transbordo do rio Perequê - Divulgação/PMAR
Obras para evitar transbordo do rio PerequêDivulgação/PMAR




Além das ações municipais, o Rio Perequê está recebendo a ação Limpa Rio, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro voltada à limpeza e manutenção de cursos d’água, contribuindo para a prevenção de enchentes e a melhoria das condições ambientais.



Morador ribeirinho da região, Nilton Oliveira comentou o início das obras e destacou a importância da intervenção para quem vive próximo aos rios.



— A gente fica mais tranquilo vendo esse trabalho acontecendo. Depois das chuvas, a situação do rio ficou complicada, pois a força da água mudou seu curso. Mas as obras começaram muito rápido e dá uma certa dá uma certa tranquilidade ver tudo acontecendo — afirmou.

Monsuaba
Prefeitura realiza obras de contenção, habitação e abastecimento de água 


Nesta terça-feira, (17 ), o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, esteve na Monsuaba, acompanhando de perto as obras e ações importantes que vêm sendo realizadas, com foco na segurança das famílias, na melhoria da infraestrutura e na ampliação dos serviços públicos.


Um dos principais pontos da visita foi a área da Rua Francisco Cesáreo Alvim, onde estão sendo executadas obras de contenção de encostas. As intervenções foram necessárias após as fortes chuvas de 2022 e contam com a atuação conjunta da Prefeitura de Angra dos Reis e do Governo no Estado.


A primeira etapa da obra já foi concluída e, nesta semana, tiveram início a segunda e a terceira fases do projeto. A Prefeitura vem acompanhando e cobrando a execução junto ao Estado, considerando a importância da intervenção para a comunidade. Com a conclusão dessas etapas, 89 residências poderão ser desinterditadas pela Defesa Civil, permitindo que as famílias retornem com segurança para suas casas.



– Estivemos aqui na Monsuaba, junto com a deputada Célia Jordão, acompanhando o andamento dessa obra tão importante. Desde 2022, o Estado assumiu esse compromisso e, agora, estamos entrando na fase final. Esse é um trabalho conjunto que demonstra o nosso compromisso com a população – destacou o prefeito Cláudio Ferreti.



Além das obras de contenção, a agenda incluiu uma atualização sobre o Conjunto Habitacional Recomeçar, que contará com 128 apartamentos e tem previsão de entrega para os próximos meses.



– Desde os deslizamentos ocorridos em 2022, o poder público vem atuando de forma contínua na Monsuaba. Avançamos no projeto habitacional Recomeçar, uma iniciativa da Prefeitura, que elaborou o projeto e cedeu a área, em parceria com o Estado, garantindo moradia digna para quem mais precisa – afirmou o secretário.



Para os moradores, as obras representam mais do que uma intervenção estrutural: simbolizam a retomada da tranquilidade no dia a dia.



– Desde o momento em que nossas casas foram interditadas, tivemos o apoio da Prefeitura na busca por soluções. A finalização dessas obras vai nos trazer a segurança de voltar para casa e ter tranquilidade, principalmente em dias de chuva – relatou Shirley, moradora da Monsuaba.



VISITAS NO BAIRRO

A agenda também incluiu visitas a equipamentos públicos da região, como a Escola Municipal Raul Pompeia, a unidade da Estratégia de Saúde da Família e a sede da Regional da Monsuaba, onde o prefeito conversou com servidores e moradores sobre demandas e melhorias nos serviços.



Outro destaque foi a visita às obras do programa Mais Água em Angra, com melhorias no sistema de abastecimento que vão impactar diretamente a qualidade de vida dos moradores. A capacidade de reservação na barragem do Galloway foi ampliada para 250 mil litros, atendendo a parte baixa do bairro, o Morro do Martelo e o Morro Vai Quem Quer.


A água passa por um novo sistema de tratamento com filtros e é distribuída para reservatórios que reforçam o abastecimento na região. A estrutura também vai atender o conjunto habitacional Recomeçar, garantindo água com mais qualidade e regularidade. As obras estão em fase final.

fotogaleria
Prefeito Ferreti em visita ao reservatório da Monsuaba
Obras para evitar transbordo do rio Perequê
Rio Perequê
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.