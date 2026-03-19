Prefeito Ferreti em visita ao reservatório da MonsuabaDivulgação/PMAR
As obras têm como principal objetivo estabilizar o solo e evitar novos processos erosivos, garantindo mais segurança para moradores e para a mobilidade urbana local. Na Rua Aviador Santos Dumont um muro foi rompido, comprometendo a estrutura da via. Já na Rua Dollor Barreto, a erosão afetou parte do pavimento.
A Defesa Civil de Angra dos Reis identificou risco geológico nas duas áreas e emitiu termos de interdição após os temporais, o que reforçou a urgência das intervenções realizadas pela Prefeitura.
— Essas obras são fundamentais para devolver a segurança e a tranquilidade aos moradores do Parque Mambucaba. Estamos atuando de forma rápida e eficiente para recuperar as áreas afetadas e prevenir novos danos, especialmente em períodos de chuva intensa — destacou o secretário executivo do Parque Mambucaba, Heraldo Luís França.
Além das ações municipais, o Rio Perequê está recebendo a ação Limpa Rio, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro voltada à limpeza e manutenção de cursos d’água, contribuindo para a prevenção de enchentes e a melhoria das condições ambientais.
Morador ribeirinho da região, Nilton Oliveira comentou o início das obras e destacou a importância da intervenção para quem vive próximo aos rios.
— A gente fica mais tranquilo vendo esse trabalho acontecendo. Depois das chuvas, a situação do rio ficou complicada, pois a força da água mudou seu curso. Mas as obras começaram muito rápido e dá uma certa dá uma certa tranquilidade ver tudo acontecendo — afirmou.
Nesta terça-feira, (17 ), o prefeito de Angra dos Reis, Cláudio Ferreti, esteve na Monsuaba, acompanhando de perto as obras e ações importantes que vêm sendo realizadas, com foco na segurança das famílias, na melhoria da infraestrutura e na ampliação dos serviços públicos.
Um dos principais pontos da visita foi a área da Rua Francisco Cesáreo Alvim, onde estão sendo executadas obras de contenção de encostas. As intervenções foram necessárias após as fortes chuvas de 2022 e contam com a atuação conjunta da Prefeitura de Angra dos Reis e do Governo no Estado.
A primeira etapa da obra já foi concluída e, nesta semana, tiveram início a segunda e a terceira fases do projeto. A Prefeitura vem acompanhando e cobrando a execução junto ao Estado, considerando a importância da intervenção para a comunidade. Com a conclusão dessas etapas, 89 residências poderão ser desinterditadas pela Defesa Civil, permitindo que as famílias retornem com segurança para suas casas.
– Estivemos aqui na Monsuaba, junto com a deputada Célia Jordão, acompanhando o andamento dessa obra tão importante. Desde 2022, o Estado assumiu esse compromisso e, agora, estamos entrando na fase final. Esse é um trabalho conjunto que demonstra o nosso compromisso com a população – destacou o prefeito Cláudio Ferreti.
Além das obras de contenção, a agenda incluiu uma atualização sobre o Conjunto Habitacional Recomeçar, que contará com 128 apartamentos e tem previsão de entrega para os próximos meses.
– Desde os deslizamentos ocorridos em 2022, o poder público vem atuando de forma contínua na Monsuaba. Avançamos no projeto habitacional Recomeçar, uma iniciativa da Prefeitura, que elaborou o projeto e cedeu a área, em parceria com o Estado, garantindo moradia digna para quem mais precisa – afirmou o secretário.
Para os moradores, as obras representam mais do que uma intervenção estrutural: simbolizam a retomada da tranquilidade no dia a dia.
– Desde o momento em que nossas casas foram interditadas, tivemos o apoio da Prefeitura na busca por soluções. A finalização dessas obras vai nos trazer a segurança de voltar para casa e ter tranquilidade, principalmente em dias de chuva – relatou Shirley, moradora da Monsuaba.
VISITAS NO BAIRRO
A agenda também incluiu visitas a equipamentos públicos da região, como a Escola Municipal Raul Pompeia, a unidade da Estratégia de Saúde da Família e a sede da Regional da Monsuaba, onde o prefeito conversou com servidores e moradores sobre demandas e melhorias nos serviços.
Outro destaque foi a visita às obras do programa Mais Água em Angra, com melhorias no sistema de abastecimento que vão impactar diretamente a qualidade de vida dos moradores. A capacidade de reservação na barragem do Galloway foi ampliada para 250 mil litros, atendendo a parte baixa do bairro, o Morro do Martelo e o Morro Vai Quem Quer.
A água passa por um novo sistema de tratamento com filtros e é distribuída para reservatórios que reforçam o abastecimento na região. A estrutura também vai atender o conjunto habitacional Recomeçar, garantindo água com mais qualidade e regularidade. As obras estão em fase final.
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O cheque simbólico foi entregue ao município pela deputada Célia Jordão, PL. O benefício faz parte de uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que no último ano destinou R$ 120 milhões aos 92 municípios do Estado do Rio
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