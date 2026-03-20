Os presos foram encaminhados à 166ª DP em Angra e estão à disposição da JustiçaDivulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prende dois homens na segunda fase da operação Armeiro - Mestre
Em cumprimento de mandado de prisão pelo envolvimento na morte do policial civil no ano passado, quando saia de um culto evangélico acompanhado do filho de 10 anos
Patrimônios históricos são revitalizados no centro de Angra
As igrejas da Ordem Primeira e da Ordem Terceira do Carmo, centenárias, são abertas à população
Após fortes chuvas, intervenções recuperam vias e contêm margens dos rios Perequê e Mambucaba
Outro bairro com obras emergenciais é a Monsuaba com programa Mais Água em Angra. A capacidade de armazenamento foi ampliada para 250 mil litros
Jovens angrenses representam o Brasil em Olimpíada Internacional de Robótica na Grécia
Entre os dias 3 a 6 de abril. Leon Fernandes e Lorenzo Betsuyajku estão entre os 150 competidores
Viva Angra – Sistema Digital de Turismo é implantado na cidade da costa verde
Na primeira etapa, haverá uma campanha de cadastramento para moradores da cidade
Angra abre inscrições para artesãos participarem do Rio Artes Manuais
Secretaria de Cultura e Patrimônio busca peças com identidade local para compor espaço ampliado na feira
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