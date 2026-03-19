Convento do CarmoDivulgação/Reprodução Rede Social
Erguida no século XVII, a igreja da Ordem Terceira é um dos mais importantes patrimônios históricos de Angra dos Reis. Entre as intervenções realizadas pela prefeitura, estão a substituição completa do telhado e do forro da nave, a recuperação de elementos artísticos integrados – como relevos, colunas e pinturas –, o aprimoramento do sistema de drenagem pluvial e a instalação de banheiro acessível, além de pintura geral e revisão das instalações elétricas.
Iniciadas no segundo semestre de 2024, as obras na Igreja da Ordem Primeira do Carmo contemplaram a reconstrução completa do telhado e do forro, a reforma do coro, do piso e dos revestimentos, com a preservação de elementos originais, além da pintura interna e reconstrução dos elementos integrados.
Todas as intervenções, nas duas igrejas, foram executadas com rigor técnico e respeito às características originais dos imóveis, ambos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
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O cheque simbólico foi entregue ao município pela deputada Célia Jordão, PL. O benefício faz parte de uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que no último ano destinou R$ 120 milhões aos 92 municípios do Estado do Rio
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