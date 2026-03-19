Convento do Carmo - Divulgação/Reprodução Rede Social

Convento do CarmoDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 19/03/2026 17:29

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, concluiu as obras de restauração das igrejas da Ordem Primeira e da Ordem Terceira do Carmo, no Centro da cidade. Os monumentos de grande valor cultural e religioso, foram abertos à população, nesta quinta-feira (19). A igreja da Ordem Terceira do Carmo foi interditada para missas e festividades religiosas depois que o telhado desabou. Para a restauração foi preciso a autorização do IPHAN. As obras iniciadas no segundo semestre de 2024 foram concluídas depois de quase dois anos.





Erguida no século XVII, a igreja da Ordem Terceira é um dos mais importantes patrimônios históricos de Angra dos Reis. Entre as intervenções realizadas pela prefeitura, estão a substituição completa do telhado e do forro da nave, a recuperação de elementos artísticos integrados – como relevos, colunas e pinturas –, o aprimoramento do sistema de drenagem pluvial e a instalação de banheiro acessível, além de pintura geral e revisão das instalações elétricas.





Iniciadas no segundo semestre de 2024, as obras na Igreja da Ordem Primeira do Carmo contemplaram a reconstrução completa do telhado e do forro, a reforma do coro, do piso e dos revestimentos, com a preservação de elementos originais, além da pintura interna e reconstrução dos elementos integrados.





Todas as intervenções, nas duas igrejas, foram executadas com rigor técnico e respeito às características originais dos imóveis, ambos tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).







