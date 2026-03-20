Prefeito Cláudio Ferreti e o presidente do (TRF2), desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho,( centro), entre outras autoridades Divulgação/PMAR
Desde 2021, o endereço abrigava um posto avançado da Justiça Federal, onde eram realizados atendimentos iniciais, perícias e audiências da subseção, que havia sido transferida em 2019 para Volta Redonda. Com a ampliação do espaço, realizada pelo executivo municipal, a cidade volta a oferecer integralmente os serviços da Justiça Federal de primeira instância.
— A parceria da Prefeitura com a Justiça Federal vem ao encontro da necessidade do morador de Angra que precisa estar próximo à Justiça. É esse trabalho que temos que fazer: facilitar a vida dos moradores da nossa cidade – destacou o prefeito Cláudio Ferreti.
O novo espaço passou por uma reforma completa, incluindo a substituição das instalações elétrica e hidráulica, implantação da rede lógica, execução do sistema de ar-condicionado, troca do piso, pintura geral e instalação de forro. Todas as intervenções foram realizadas pela Secretaria de Obras e Habitação.
O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), desembargador federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, conduziu a cerimônia que contou com a presença de autoridades, destacou a importância desta realização.
— Atuei como defensor público por quase nove anos. Nesse período, vi o quanto a distância prejudica o cidadão e como é essencial garantir acesso próximo e imediato à Justiça, especialmente para as pessoas mais carentes. Agora, a sede da Justiça Federal encontra-se em condições bem melhores, graças à colaboração da Prefeitura – afirmou o desembargador.
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