A atleta Édna ocupa o primeiro lugar no pódio - Divulgação/Atleta

A atleta Édna ocupa o primeiro lugar no pódioDivulgação/Atleta

Publicado 23/03/2026 22:49 | Atualizado 23/03/2026 23:43

Angra dos Reis - A Corrida de São José Operário foi a atração neste domingo (22) no calendário esportivo de Angra dos Reis. A prova foi de 5 km com largada e chegada em frente à Paroquia Santíssima Trindade, que organizou a competição em sua sétima edição. Mais de 300 atletas participaram da corrida, com trajeto pelas principais ruas do Village, em Jacuecanga, nas vias próximas à igreja de São José Operário.

Lindomar Divulgação/Atleta

O vencedor no geral masculino foi o veterano Lindomar Castilho, que concluiu a prova em 17min23seg. Alancarde Salgado foi o segundo colocado com o tempo 18min41seg, José Roberto da Silva foi o terceiro lugar com 18min49seg, a quarta colocação ficou com Silvio Matos (Gibi) com 19min01seg e na quinta posição chegou Renan Nepomuceno com 19min24seg.

A primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi Edna Rodrigues, conquistando o 1º lugar no geral feminino, com o tempo de 19min44seg. A segunda colocada foi Gilvania Nóbrega com 20min42seg, em terceiro lugar ficou Francisca Miranda com 22min30seg, Adrieli Lacerda foi quarta colocada com 22min39seg e na quinta posição chegou Renata Furtado com 22min43seg.