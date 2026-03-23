Atleta Raio sobe o lugar mais alto no pódioDivulgação/ Atleta
Prefeitura de Angra inicia recadastramento de taxiboats
Processo começa no dia 30 de março e segue até 30 de abril; medida busca organizar o serviço e reforçar a segurança no transporte marítimo
Lindomar e Edna vencem a 7ª Corrida de São José Operário
Mais de 300 atletas participaram da tradicional corrida, que teve como trajeto as principais ruas do Village, em Jacuecanga
Pedro Arthur de 11 anos foi escolhido Menino Imperador da Festa do Divino em Angra
A escolha é da comunidade católica. A festa realizada no mês de maio é uma tradição centenária que envolve cultura e religiosidade
Motociclista morre após colidir com poste no Parque Mambucaba
Não se sabe o que teria provocado o acidente
Angra preserva imagens sacras seculares do patrimônio histórico
transferindo acervo da Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis para reserva técnica com melhores condições de conservação
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