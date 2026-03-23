Atleta Raio sobe o lugar mais alto no pódio - Divulgação/ Atleta

Atleta Raio sobe o lugar mais alto no pódioDivulgação/ Atleta

Publicado 23/03/2026 21:34 | Atualizado 23/03/2026 23:48

Angra dos Reis - Mais um pódio no ano para José Ferreira de Sousa Neto, o Atleta Raio, de Angra dos Reis. Ele garantiu o primeiro lugar no pódio, depois de completar em 16min01seg, a 2ª Corrida e Caminhada Super Nova, em Barra Mansa.

A prova de 5 km ocorreu pelas ruas do bairro Vista Alegre, na manhã deste domingo (22), reunindo centenas de atletas e amadores. O evento foi realizado pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.