Menino Imperador - Divulgação/Reprodução Rede Social

Menino ImperadorDivulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 23/03/2026 20:53

Angra dos REis - Aos 11 anos de idade, Pedro Arthur Veríssimo de Almeida, é o Menino Imperador, em uma das mais tradicionais celebrações culturais e religiosas de Angra dos Reis, no mês de maio.



A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que tem como pároco o frei João Paulo Moraes, fez a escolheu através de sorteio realizado na igreja.



Morador do Morro do Santo Antônio, Pedro Arthur, é filho de Karine Veríssimo da Silva de Almeida e Geovane Silva de Almeida, e atuante na comunidade católica local. Ele carrega uma história de devoção à festa. Há sete anos, ele participa do sorteio e, nos últimos três, esteve presente como vassalo, fortalecendo seu vínculo com a celebração.



Uma dedicação a vida religiosa, Pedro Arthur é coroinha na igreja, há três anos e foi catequizado sob orientação de Georgina de Lacerda Soares.



Emocionado com a escolha, Pedro Arthur, estudante do 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Nazira Salomão. falou sobre a realização do sonho.

-Sou coroinha da Paróquia Nossa Senhora da Conceição há três anos e estou muito feliz por ser o Menino Imperador. Fiquei muito emocionado quando saiu meu nome no sorteio. Minha expectativa é que seja uma festa muito bonita e cheia de fé. Estou agradecido e peço ao Divino Espírito Santo que nos abençoe - disse o Menino Imperador.



A Festa do Divino Espírito Santo é considerada uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas de Angra dos Reis, que com apoio da prefeitura, a festa reúne tradição, fé e identidade popular.



Em 2026, a Festa do Divino Espírito Santo será realizada entre os dias 15 e 24 de maio. A parte religiosa ficará sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e, entre os dias 22 e 24, a cidade mergulha na programação cultural. A chegada do Menino Imperador à Estação Santa Luzia será no dia 22, seguida pelas apresentações das danças no Império, uma tradição cultural e religiosa que é destaque no mês de maio na cidade.