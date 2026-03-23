Menino ImperadorDivulgação/Reprodução Rede Social
A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que tem como pároco o frei João Paulo Moraes, fez a escolheu através de sorteio realizado na igreja.
Uma dedicação a vida religiosa, Pedro Arthur é coroinha na igreja, há três anos e foi catequizado sob orientação de Georgina de Lacerda Soares.
Emocionado com a escolha, Pedro Arthur, estudante do 6º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Nazira Salomão. falou sobre a realização do sonho.
A Festa do Divino Espírito Santo é considerada uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas de Angra dos Reis, que com apoio da prefeitura, a festa reúne tradição, fé e identidade popular.
Em 2026, a Festa do Divino Espírito Santo será realizada entre os dias 15 e 24 de maio. A parte religiosa ficará sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e, entre os dias 22 e 24, a cidade mergulha na programação cultural. A chegada do Menino Imperador à Estação Santa Luzia será no dia 22, seguida pelas apresentações das danças no Império, uma tradição cultural e religiosa que é destaque no mês de maio na cidade.
Pedro Arthur de 11 anos foi escolhido Menino Imperador da Festa do Divino em Angra
A escolha é da comunidade católica. A festa realizada no mês de maio é uma tradição centenária que envolve cultura e religiosidade
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