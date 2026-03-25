Dois carros irregulares foram rebocados para o depósito da PrefeituraDivulgação/PMAR
Segurança Pública identifica transporte irregular de passageiros no aeroporto de Angra
Dois carros foram tirados de circulação e encaminhados ao depósito. A ação visa garantir o cumprimento da lei e segurança dos passageiros
Pedalada Down promove a inclusão em Angra
Ação reuniu participantes em um momento de animação, com atividades do São Bento à Costeirinha
Projeto Energia Legal da Enel está em Angra
Hoje no bairro do Frade e segue com agenda até sexta-feira para atendimento ao cliente, além da troca de geladeiras e de lâmpadas por modelos LED
Gabinete de vereador em Angra é alvo de operação da Polícia Federal
Denominada "Caça Fantasmas", que investiga nomeação de assessores parlamentares sem atuação real
Prefeitura de Angra inicia recadastramento de taxiboats
Processo começa no dia 30 de março e segue até 30 de abril; medida busca organizar o serviço e reforçar a segurança no transporte marítimo
Lindomar e Edna vencem a 7ª Corrida de São José Operário
Mais de 300 atletas participaram da tradicional corrida, que teve como trajeto as principais ruas do Village, em Jacuecanga
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