Terça-feira de sol com pedalada na Costeirinha - Divulgação/PMAR

Terça-feira de sol com pedalada na CosteirinhaDivulgação/PMAR

Publicado 25/03/2026 11:18

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, promoveu nesta terça-feira, 24 de março, o projeto “Pedalada Down – Movimento que Inclui, Amor que Transforma” em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, em 21 de março.

Os participantes se reuniram no bairro São Bento e seguiram em uma animada pedalada e caminhada até a Costeirinha. Ao longo do percurso e na chegada, o clima foi de celebração e inclusão, com atividades como dança, capoeira e momentos de convivência que reforçaram o respeito às diferenças e a valorização da diversidade.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou o impacto da iniciativa.

— Hoje é um dia de celebrar a inclusão de forma concreta, com alegria, participação e muito amor. Ver cada sorriso aqui reforça o nosso compromisso de construir uma cidade cada vez mais acolhedora para todos — afirmou.

Durante a programação, os participantes também compartilharam um café especialmente preparado pela Secretaria, fortalecendo os laços entre famílias, assistidos e profissionais envolvidos na ação.



A coordenadora técnica da Pessoa com Deficiência, Marcela Regina, ressaltou a importância da vivência coletiva.

— Mais do que um evento, esse é um momento de pertencimento. É quando mostramos, na prática, que a cidade é de todos e que cada pessoa tem seu espaço, sua voz e seu valor — destacou.



Entre os participantes, Kauã Cruz, assistido da Pestalozzi, expressou sua felicidade em participar da atividade.



— Eu estou muito feliz de estar aqui, eu amo andar de bicicleta, gosto da praia, de nadar, de ver as coisas nessa cidade – comentou, animado.