Terça-feira de sol com pedalada na CosteirinhaDivulgação/PMAR
A coordenadora técnica da Pessoa com Deficiência, Marcela Regina, ressaltou a importância da vivência coletiva.
Entre os participantes, Kauã Cruz, assistido da Pestalozzi, expressou sua felicidade em participar da atividade.
— Eu estou muito feliz de estar aqui, eu amo andar de bicicleta, gosto da praia, de nadar, de ver as coisas nessa cidade – comentou, animado.
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