Angra dos Reis - O projeto Energia Legal, da Enel Distribuição Rio, chegou nessa terça-feira (24) à cidade de Angra dos Reis, na costa verde e ficará até a próxima sexta-feira (27). Os clientes poderão contar com o atendimento móvel, a Nave Enel, a Carreta Educacional e o estande do consumo consciente, além da troca de geladeiras e de lâmpadas por modelos LED.

Os serviços prestados ao consumidor seguem até sexta-feira (27) Divulgação/Enel

A iniciativa tem como objetivo combater a fraude e o furto de energia elétrica e conscientizar a população sobre os riscos e os prejuízos desta prática. Além disso, a Enel vai oferecer serviços, via atendimento móvel, que visam facilitar a vida do cliente, como troca de titularidade, religações, negociações de débitos com condições especiais, ligações novas, além de orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia.Em 90 edições do projeto Energia Legal realizadas pela Enel Rio, a companhia já identificou cerca de 31,8 mil furtos e fraudes de energia nas 29 cidades por onde passou desde o fim de novembro de 2019. Em 2026, 87% dos furtos e fraudes de energia foram identificados em residências e 13% em comércios.A Enel faz um alerta sobre ligações irregulares "é crime com pena prevista de um a oito anos de detenção, além da previsão de pagar o valor total do consumo correspondente ao período em que ocorreu a irregularidade. Essa conduta contribui para a queda na qualidade do serviço prestado e prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções, dificultando, por vezes, o retorno da energia elétrica".Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em 5%.Quem adota a prática popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, coloca a própria vida e a segurança da população em risco. Pessoas não habilitadas, que tentam manipular o medidor de energia ou fazer ligação direta na rede, podem sofrer choque elétrico e acidentes graves, até mesmo fatais. Para denunciar o furto de energia, basta acessar o aplicativo Enel Rio ou ligar para a Central de Relacionamento pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.Durante o Energia Legal, os moradores de Angra dos Reis terão acesso a diversas ações da Enel Rio por meio da sua estrutura móvel de atendimento, que ficará localizada em pontos da cidade (confira os endereços abaixo). No atendimento móvel, os clientes poderão solicitar serviços como emissão de segunda via da conta, troca de titularidade, pedido de nova ligação, parcelamento de débitos com condições especiais, entre outros.A Nave Enel oferece, em uma plataforma móvel montada sobre um ônibus, salas com recursos audiovisuais, jogos lúdicos e educacionais com tela touchscreen e tecnologia de realidade virtual 3D sobre o uso consciente da energia elétrica. A atividade ajuda a consolidar o aprendizado da sala de aula com uma ferramenta atrativa e interativa para os jovens e professores.Já a Carreta Educacional é equipada com sala de realidade virtual e maquetes interativas sobre o uso de energia elétrica.Ao longo da ação, a Enel Rio também irá oferecer dicas de segurança, orientações sobre o consumo eficiente e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz em relação à tarifa residencial convencional.Além disso, os clientes poderão realizar gratuitamente a troca de até cinco lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes (modelo compacto) por modelos LED, que são mais econômicos e eficientes, e se cadastrar para participar do sorteio de geladeiras.Data: 24/03 (terça-feira)Local: Praça José Pimenta, na rua Pref. João Gregório Galindo 350-394, Japuíba Horário: 8h30 às 17hData: 25/03 (quarta-feira)Local: Rua Boa Esperança, S/N, Frade (ao lado do campo, espaço próximo ao vestiário) Horário: 8h30 às 17hData: 26 e 27/03 (quinta e sexta-feira)Local: Praça de Eventos, na Av. Francisco de Castro, 421, Parque Perequê (ao lado do box Atacarejo, rua sem saída)Horário: 8h30 às 17hData: 24 a 27/03 (terça a sexta-feira)Local: Praça de Eventos, na Av. Francisco de Castro, 421, Parque Perequê (ao lado do box Atacarejo, rua sem saída)Horário: 8h30 às 17hCadastro para o sorteio da troca: 24 e 25/03 (terça e quarta-feira), das 8h30 às 17h. Dia 26/03 (quinta-feira), das 8h30 às 14hSorteio das geladeiras: 26/03 (quinta-feira), às 16hSubstituição das geladeiras: 27/03 (sexta-feira), das 9h às 13hLocal: Praça de Eventos, na Av. Francisco de Castro, 421, Parque Perequê (ao lado do box Atacarejo, rua sem saída).