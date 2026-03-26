Cais Araçatiba - Divulgação/PMAR

Cais AraçatibaDivulgação/PMAR

Publicado 26/03/2026 18:33

Angra dos REis - A Prefeitura de Angra dos Reis segue investindo em melhorias na infraestrutura da Ilha Grande, com a execução de três importantes obras que vão facilitar o deslocamento de moradores e turistas, garantindo mais segurança e acessibilidade.

A reforma do cais da Praia do Saco do Céu é uma das intervenções concluídas no primeiro trimestre de 2026. O espaço passou por revitalização da escada e do corrimão, além da substituição de réguas de madeira do piso, melhorando as condições de embarque e desembarque na localidade. A obra foi executada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, com apoio da Secretaria da Ilha Grande, beneficiando diretamente mais de 50 famílias da comunidade.

Outra intervenção de grande relevância vem sendo executada no Cais da Praia de Araçatiba, pela Secretaria de Infraestrutura, com o apoio da Secretaria da Ilha Grande. O projeto engloba a reforma completa e a ampliação da estrutura, garantindo melhores condições de acesso e circulação para moradores, comerciantes e visitantes.

A obra abrange uma área de 350,43 m², incluindo a cabeceira e toda a extensão do píer, que receberá novo piso em madeira. A ampliação está sendo executada com estacas de concreto de 40 centímetros de diâmetro, revestidas em PVC rígido, o que garante mais resistência e durabilidade frente às condições marítimas

Já na Praia do Sítio Forte, a Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, com apoio da Secretaria da Ilha Grande, trabalha atualmente na revitalização de uma passarela de madeira, com aproximadamente 20 metros de extensão. A estrutura é essencial para o acesso à escola da comunidade e, com a obra, os alunos passarão a contar com um trajeto mais seguro até a unidade.