Turista resgatado pelos bombeiros passa bemDivulgação
Prefeitura de Angra dos Reis avança com obras na Ilha Grande
As intervenções têm o objetivo de melhorar a mobilidade de moradores e turistas
Turista argentino é resgatado com vida pelos Bombeiros em trilha na Ilha Grande
Daniel Gonzalez de 55 anos foi encontrado pelos militares na Trilha do Pico do Papagaio
Denúncia de "gato" leva polícia a estabelecimentos comerciais em Angra
A ligação clandestina foi removida pela Enel e os gerentes das lojas de conveniência e de uma lanchonete, encaminhados à 166ª DP. "Furtar energia é crime"
Segurança Pública identifica transporte irregular de passageiros no aeroporto de Angra
Dois carros foram tirados de circulação e encaminhados ao depósito. A ação visa garantir o cumprimento da lei e segurança dos passageiros
Pedalada Down promove a inclusão em Angra
Ação reuniu participantes em um momento de animação, com atividades do São Bento à Costeirinha
Projeto Energia Legal da Enel está em Angra
Hoje no bairro do Frade e segue com agenda até sexta-feira para atendimento ao cliente, além da troca de geladeiras e de lâmpadas por modelos LED
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