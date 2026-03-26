Turista resgatado pelos bombeiros passa bem - Divulgação

Turista resgatado pelos bombeiros passa bemDivulgação

Publicado 26/03/2026 18:28 | Atualizado 26/03/2026 18:36

Ilha Grande - Daniel Gonzalez de 52 anos estava desaparecido desde as duas horas da manhã desta quinta-feira (25), depois de sair da pousada onde estava hospedado para fazer uma trilha até o Pico do Papagaio, na Vila do Abraão. A gerente da pousada acionou o Corpo de Bombeiros da Ilha, por volta das 13h, após perceber que o mesmo não havia retornado do passeio.

Uma equipe composta por militares do Corpo de Bombeiros do destacamento na vila do Abraão e funcionários do INEA, iniciaram às buscas ao homem desaparecido. Após três horas de procura, o turista foi localizado no meio da mata, sozinho. Ele estava perdido e apresentava sinais de cansaço. Não havia ferimentos pelo corpo, segundo a equipe de resgate.

O argentino foi resgatado e encaminhado à unidade de saúde da ilha, para avaliação e liberado em seguida. Ele estava bem e consciente, apesar do desgaste físico e um pouco abalado emocionalmente com a situação.



