Angra futsal elenco que estará em quadra, neste sábado, em busca da vitória sobre o lanterna da competição - Divulgação/Angra Futsal

Angra futsal elenco que estará em quadra, neste sábado, em busca da vitória sobre o lanterna da competiçãoDivulgação/Angra Futsal

Publicado 27/03/2026 10:27

Angra os Reis - O time masculino de Angra dos Reis volta a entrar em quadra pela Copa Sul fluminense de Futsal neste sábado (28). O jogo será em casa, diante de Barra do Piraí, às 14h, no ginásio Getúlio Telles, no Estádio Municipal. O time angrense vai tentar sua segunda vitória na competição, após a derrota para o Resende, (4 a 3)fora de casa, na última rodada. Angra estreou no campeonato com vitória contra Sapucaia por 2 a 0, e perdeu na rodada seguinte para Resende por 4 a 3. O time angrense ocupa a terceira colocação no Grupo D, com três pontos e vai enfrentar no sábado a equipe lanterna da chave, Barra do Piraí, que tem apenas um ponto conquistado em dois jogos.

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