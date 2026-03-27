Angra futsal elenco que estará em quadra, neste sábado, em busca da vitória sobre o lanterna da competiçãoDivulgação/Angra Futsal
Angra Futsal joga neste sábado em casa com o calor da torcida
Contra Barra do Piraí no campeonato Sul Fluminense
Disque Denúncia divulga cartaz de suspeito de feminicídio em Paraty
O acusado, João Paulo Costa da Silva está foragido
Depósito de reciclagem em Angra pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros e voluntários
A prefeitura disponibilizou três caminhões pipas para o combate às chamas
Prefeitura de Angra dos Reis avança com obras na Ilha Grande
As intervenções têm o objetivo de melhorar a mobilidade de moradores e turistas
Turista argentino é resgatado com vida pelos Bombeiros em trilha na Ilha Grande
Daniel Gonzalez de 55 anos foi encontrado pelos militares na Trilha do Pico do Papagaio
Denúncia de "gato" leva polícia a estabelecimentos comerciais em Angra
A ligação clandestina foi removida pela Enel e os gerentes das lojas de conveniência e de uma lanchonete, encaminhados à 166ª DP. "Furtar energia é crime"
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