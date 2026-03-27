Inscrições prosseguem até o dia 7 de abril pelo WhatsAppDivulgação/Basquete Angra

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - Em abril vai começar mais uma Copa Angra Basquete, considerado o maior torneio de basquete do interior do estado do Rio de Janeiro. São mais de 30 anos de tradição da Copa Angra Basquete. A disputa será na quadra do CEPE, na Vila da Petrobras, nas categorias Sub-18, Adulto e Master +40. Para compor a equipe, o basquetebol angrense está com inscrições abertas.
As inscrições dos times já começaram e vão até o dia 07 de abril, pelo WhatsApp (24) 99221-7716. No ano passado os campeões foram: CEIM conquistou o título no adulto e master, e o Volta Redonda Sharks foi campeão na categoria sub-18. O CEIM é o time com mais conquistas, total de 7 títulos, heptacampeão.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.