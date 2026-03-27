Inscrições prosseguem até o dia 7 de abril pelo WhatsAppDivulgação/Basquete Angra
Copa Angra Basquete 2026 está com inscrições abertas
Para mais uma disputa do maior torneio da modalidade no interior do Estado
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