Inscrições prosseguem até o dia 7 de abril pelo WhatsApp - Divulgação/Basquete Angra

Inscrições prosseguem até o dia 7 de abril pelo WhatsAppDivulgação/Basquete Angra

Publicado 27/03/2026 10:36

Angra dos Reis - Em abril vai começar mais uma Copa Angra Basquete, considerado o maior torneio de basquete do interior do estado do Rio de Janeiro. São mais de 30 anos de tradição da Copa Angra Basquete. A disputa será na quadra do CEPE, na Vila da Petrobras, nas categorias Sub-18, Adulto e Master +40. Para compor a equipe, o basquetebol angrense está com inscrições abertas.

As inscrições dos times já começaram e vão até o dia 07 de abril, pelo WhatsApp (24) 99221-7716. No ano passado os campeões foram: CEIM conquistou o título no adulto e master, e o Volta Redonda Sharks foi campeão na categoria sub-18. O CEIM é o time com mais conquistas, total de 7 títulos, heptacampeão.