Idosos vão ao postos de vacinação em Angra no Dia D contra gripe - Divulgação/Reprodução rede social

Idosos vão ao postos de vacinação em Angra no Dia D contra gripeDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 29/03/2026 15:21

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realizou, neste sábado, 28 de março, o Dia D de vacinação contra a Influenza, mobilizando diversas unidades de saúde, entre Clínica da Família e Estratégias de Saúde da Família (ESFs), distribuídas pelos cinco distritos do município. Ao longo do dia, foram aplicadas 1.803 doses do imunizante.



A mobilização teve como foco os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas.

A ação reforça o compromisso do município com a prevenção e o cuidado contínuo com a saúde pública.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que a campanha de vacinação contra a Influenza terá continuidade nas unidades de saúde, possibilitando que quem ainda não se imunizou procure o serviço nos próximos dias.



A orientação é que o público-alvo apresente documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação, contribuindo para a atualização do histórico vacinal e maior efetividade das ações de imunização no município.