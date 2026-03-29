Idosos vão ao postos de vacinação em Angra no Dia D contra gripeDivulgação/Reprodução rede social
A mobilização teve como foco os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas.
A orientação é que o público-alvo apresente documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação, contribuindo para a atualização do histórico vacinal e maior efetividade das ações de imunização no município.
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