Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis iniciou, nessa sexta-feira (27), uma ação emergencial de tapa-buraco na RJ-155, importante rodovia que liga o município a Barra Mansa. A medida tem como objetivo melhorar as condições de tráfego e aumentar a segurança de motoristas e pedestres que utilizam diariamente a via. Em época de chuva a situação é ainda mais perigosa.

As crateras estão por toda extensão da RJ 155, de competência do Estado a manutenção Divulgação/PMAR

O trecho, que apresenta sérios problemas de conservação, vem sendo motivo de preocupação constante, com registros frequentes de acidentes e riscos à população. Diante desse cenário, o prefeito Cláudio Ferreti determinou a realização da intervenção, mesmo se tratando de uma rodovia estadual.Antes do início dos trabalhos, a Prefeitura comunicou a situação ao governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, que assumiu o cargo recentemente, reforçando a necessidade de uma solução definitiva para o problema, que se arrasta há anos.A operação está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, no trecho compreendido entre o trevo da Rodovia Rio-Santos e o bairro Serra D’Água, área da RJ-155 que integra o território de Angra dos Reis. As equipes, com o auxílio de um caminhão e duas máquinas, atuam no reparo dos pontos mais críticos da pista, buscando reduzir os riscos de acidentes e garantir melhores condições de circulação.— Já conversei com os prefeitos de Rio Claro e Barra Mansa, com o Governo do Estado e com o Governo Federal, solicitando, inclusive, a federalização da rodovia, mas até agora nada aconteceu. Nosso objetivo com essa ação é minimizar os problemas e reduzir o número de acidentes nesta estrada — destacou o prefeito Cláudio Ferreti.- Moro no bairro Serra D’Água e a pista realmente está com muitos buracos. Diariamente, corremos risco de acidentes e muitos motoristas já tiveram prejuízos, como pneus furados. Acredito que essa operação da Prefeitura vai minimizar bastante esses problemas. Agora, esperamos que o Estado também faça a sua parte e realize a revitalização completa da estrada – afirmou a psicóloga Tatiana Pinheiro.