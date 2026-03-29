RJ 155, perigo diário para os motoristasDivulgação/PMAR
O trecho, que apresenta sérios problemas de conservação, vem sendo motivo de preocupação constante, com registros frequentes de acidentes e riscos à população. Diante desse cenário, o prefeito Cláudio Ferreti determinou a realização da intervenção, mesmo se tratando de uma rodovia estadual.
Antes do início dos trabalhos, a Prefeitura comunicou a situação ao governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, que assumiu o cargo recentemente, reforçando a necessidade de uma solução definitiva para o problema, que se arrasta há anos.
A operação está sendo realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, no trecho compreendido entre o trevo da Rodovia Rio-Santos e o bairro Serra D’Água, área da RJ-155 que integra o território de Angra dos Reis. As equipes, com o auxílio de um caminhão e duas máquinas, atuam no reparo dos pontos mais críticos da pista, buscando reduzir os riscos de acidentes e garantir melhores condições de circulação.
— Já conversei com os prefeitos de Rio Claro e Barra Mansa, com o Governo do Estado e com o Governo Federal, solicitando, inclusive, a federalização da rodovia, mas até agora nada aconteceu. Nosso objetivo com essa ação é minimizar os problemas e reduzir o número de acidentes nesta estrada — destacou o prefeito Cláudio Ferreti.
- Moro no bairro Serra D’Água e a pista realmente está com muitos buracos. Diariamente, corremos risco de acidentes e muitos motoristas já tiveram prejuízos, como pneus furados. Acredito que essa operação da Prefeitura vai minimizar bastante esses problemas. Agora, esperamos que o Estado também faça a sua parte e realize a revitalização completa da estrada – afirmou a psicóloga Tatiana Pinheiro.
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