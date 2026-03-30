Oportunidade de empregoDivulgação/PMAR

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Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promove, no próximo dia 7 de abril, a 6ª Feira de Empregos para Pessoas com Deficiência (PCD). A ação será realizada das 9h às 16h, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), e representa uma oportunidade importante para pessoas com deficiência que buscam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

Durante o evento, os participantes poderão entregar currículos, conhecer empresas referência em inclusão de PCDs e estabelecer contato direto com recrutadores e profissionais de Recursos Humanos, ampliando o networking e aumentando as chances de contratação.

Com foco na igualdade de oportunidades, a iniciativa tem como objetivo facilitar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do município.

A participação é gratuita e não exige inscrição prévia. Os interessados devem comparecer ao local portando documento de identidade e currículo atualizado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3377-4507.
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