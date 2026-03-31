Praça Zumbi dos Palmares no fundo o antigo mercado do Peixe - Divulgação/Rede Social

Praça Zumbi dos Palmares no fundo o antigo mercado do Peixe Divulgação/Rede Social

Publicado 31/03/2026 16:00

Angra dos Reis - Primeira edição da Festa do Peixe com Banana - Tipicamente Angrense, evento que vai reunir gastronomia, cultura e tradição. A iniciativa é da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, .

O nome da festa faz referência a dois produtos fundamentais para a economia angrense: o peixe e a banana. Juntos, eles dão origem ao prato típico da cidade, apreciado tanto pelos moradores quanto pelos turistas e reconhecido como símbolo da identidade local.

A programação acontecerá das 9h às 19h e contará com a participação de diversos restaurantes da cidade, que irão comercializar pratos à base de peixe e banana. O público também poderá aproveitar uma programação musical diversificada ao longo de todo o dia, com grupos e DJ se revezando para animar o evento.

— A Festa do Peixe com Banana nasce com o objetivo de valorizar a nossa cultura caiçara, fortalecer a cadeia produtiva da pesca e da agricultura e resgatar a história de um prato que representa a identidade de Angra. É uma forma de celebrar nossas raízes e compartilhar com moradores e visitantes um pouco da nossa tradição - explicou o secretário de Agricultura, Aquicultura e Pesca, Jorge Eduardo Mascote.

Programação Musical:

09h às 13h – Chorinho

13h às 14h – DJ Beto Vieira

14h às 15h30 – Samba na Praça

15h30 às 17h – Dado Vianna

17h às 19h – Nosso Som.

