Praça Zumbi dos Palmares no fundo o antigo mercado do Peixe Divulgação/Rede Social
Gastronomia e cultura se encontram na 1ª Festa do Peixe com Banana de Angra
Evento acontece no dia 18 de abril, na Praça Zumbi dos Palmares
Segurança reforçada em escolas e unidades de saúde de Angra
Ação da Prefeitura aproxima o Proeis da população, em especial crianças e jovens
Iago Despindola é bicampeão estadual de Taekwondo
Com apenas 10 anos, o jovem atleta que já acumula medalhas em campeonatos no Estado se prepara para o Brasileiro em agosto
Moradores denunciam a falta de segurança nos ônibus que circulam em Angra
As mulheres são as mais vulneráveis e registraram momentos de medo durante o trajeto do ônibus que circulava com as luzes apagadas na noite desse domingo. " A prática é constante em várias linhas da cidade", afirmou uma passageira
Angra dos Reis realiza 6ª Feira de Empregos voltada para PCDs
Evento será no Centro de Estudos Ambientais, das 9h às 16h, com oportunidades voltadas à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho
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