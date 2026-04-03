As praias de Angra dos Reis são atrativos turísticos nos feriados prolongadosDivulgação/Rede Social
O índice coloca o município entre os três destinos mais buscados do estado, ficando atrás apenas de Paraty (89,60%) e Miguel Pereira (91,20%).
Reconhecida por suas belezas naturais, Angra dos Reis oferece muito mais do que praias e ilhas paradisíacas. O destino também se destaca pelas cachoeiras, trilhas, rica história cultural e uma gastronomia diversificada, que atraem visitantes em busca de experiências completas.
Durante o feriado, além dos atrativos naturais, moradores e turistas podem participar de uma tradicional programação religiosa, com missas e procissões. Um dos destaques será a encenação do espetáculo “A Vida e Paixão de Cristo”, que acontece no domingo (5), às 20h, no Largo da Igreja do Carmo, no Centro.
Para garantir a segurança e o ordenamento do turismo, equipes da Turisangra estarão atuando com rondas por terra e mar, reforçando a fiscalização e o apoio aos visitantes durante todo o período.
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