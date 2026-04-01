Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, dará início nesta quarta-feira, 1º de abril, à fase de testes das novas sirenes de risco hidrológico instaladas no município. A ação representa um avanço significativo na estratégia de prevenção e resposta a eventos de inundação e alagamentos, com o primeiro acionamento do sistema em áreas consideradas prioritárias.

sirenes de risco hidrológico Divulgação/PMAR

A infraestrutura implantada conta com estações hidrometeorológicas, compostas por pluviômetros, sensores de vazão e monitoramento do nível dos rios, além de marégrafos — aparelhos que registram variações nas marés. O uso contínuo desses equipamentos permitirá maior precisão no diagnóstico da elevação e do transbordamento dos corpos hídricos.Os testes serão realizados de forma gradual e serão iniciados pelo bairro da Japuíba. A sequência segue com Pontal Bracuí e Parque Mambucaba. O sistema será acionado remotamente pela Defesa Civil, garantindo maior agilidade e confiabilidade nas emergências.Nesta fase inicial, o objetivo é verificar o pleno funcionamento dos equipamentos, além de familiarizar a população com o sinal sonoro e os protocolos de alerta.Após esse primeiro ciclo, os testes passarão a ocorrer mensalmente, sempre no primeiro dia de cada mês, de forma simultânea, seguindo o modelo já adotado com as sirenes de risco geológico do município, que também serão acionadas neste dia 1º de abril. A medida visa manter o sistema em pleno funcionamento e fortalecer a cultura de prevenção junto à população.A instalação das sirenes foi concluída após um processo que incluiu reuniões comunitárias em diversas localidades, com o objetivo de orientar os moradores sobre áreas de risco, o funcionamento do sistema de alerta e alarme, rotas seguras e pontos de apoio. Esses encontros reforçaram a importância da participação popular na construção de uma cidade mais resiliente.De acordo com o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr., a etapa é fundamental para garantir a eficiência do sistema.— Este é um momento decisivo, pois estamos colocando em operação um equipamento que pode salvar vidas. Os testes são essenciais para assegurar que tudo funcione corretamente e, ao mesmo tempo, para que a população reconheça o sinal sonoro e saiba como agir com rapidez e segurança — destacou o secretário.A Defesa Civil reforça que os testes serão previamente informados à população e não estão relacionados à ocorrência de alertas meteorológicos severos. Em caso de acionamento real, os moradores devem se deslocar imediatamente para os pontos seguros previamente indicados durante as ações de orientação.