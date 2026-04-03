ESF Parque Manbucaba - Divulgação/PMAR

ESF Parque ManbucabaDivulgação/PMAR

Publicado 03/04/2026 12:48

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis informa que, durante o feriado de Páscoa e São Benedito, entre os dias 03 e 06 de abril, as unidades de saúde do município terão horários especiais de funcionamento. Os atendimentos de urgência e emergência nos SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) funcionarão 24 horas por dia durante todo o período.

As unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF) estarão fechadas durante o recesso e retomarão os atendimentos na terça-feira, 07 de abril, das 7h às 18h.

No CEM Centro, a farmácia estará aberta todos os dias, das 8h às 16h30. No sábado, dia 4 de abril, haverá atendimento com ortopedista e psicologia, das 8h às 18h.

No AME Japuíba, a farmácia funcionará todos os dias, das 8h às 20h. Haverá atendimento de psiquiatria por telemedicina no dia 6 de abril, das 8h às 11h.

No CEM Jacuecanga, funcionará apenas a farmácia, nos dias 3, 4 e 6 de abril, sempre das 8h às 18h. O AME Parque Mambucaba funcionará no sábado, dia 4 de abril, das 8h às 18h.

É importante destacar que os atendimentos nas unidades ambulatoriais (AMEs e CEMs) são realizados exclusivamente por agendamento prévio. Não haverá atendimento por demanda espontânea. Os pacientes já foram orientados quanto aos dias e horários em que devem comparecer.

