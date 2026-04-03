ESF Parque ManbucabaDivulgação/PMAR
Funcionamento das unidades de saúde durante o feriadão em Angra
Horário de atendimento será especial na Semana Santa e na segunda-feira, Feriado do Padroeiro
Público-alvo da vacinação contra a Influenza é ampliado em Angra
A partir desta quinta-feira (2), novos grupos passam a ser imunizados em todas as Estratégias de Saúde da Família do município
Angra dos Reis, um dos destinos mais procurados do RJ neste feriado de Páscoa
De acordo com a ABIH/RJ, a taxa de ocupação dos meios de hospedagem na cidade chega a quase 90%
Angra encerra temporada de cruzeiros com mais de 175 mil visitantes
Ao todo, 55 navios passaram pela cidade. Impacto econômico é superior a R$ 124 milhões
Angra inicia testes das sirenes de risco hidrológico
Com a instalação concluída, sistema será acionado remotamente e passará por testes mensais nos bairros da Japuíba, Bracuí, Pontal, Parque Mambucaba e Parque Perequê
Gastronomia e cultura se encontram na 1ª Festa do Peixe com Banana de Angra
Evento acontece no dia 18 de abril, na Praça Zumbi dos Palmares
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