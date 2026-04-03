Unidades de saúde ofertam as doses - Divulgação/Reprodução rede social

Unidades de saúde ofertam as dosesDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 03/04/2026 12:28

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis ampliou o público-alvo da vacinação contra a influenza. A imunização pode ser realizada em qualquer unidade de Estratégia de Saúde da Família do município. Para se vacinar, basta levar o CPF e a caderneta de vacinação.

Com a ampliação, os seguintes públicos poderão se vacinar: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso, trabalhadores portuários e dos Correios; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas e pessoas em situação de rua. Trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior e profissionais das forças de segurança e salvamento também fazem parte do grupo prioritário.

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e apresenta alta transmissibilidade, podendo causar complicações graves, principalmente em pessoas mais vulneráveis. A doença é responsável por um número significativo de internações todos os anos, especialmente durante os períodos de maior circulação do vírus.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra a influenza. A imunização anual é fundamental porque o vírus sofre mutações frequentes, exigindo atualização das vacinas para garantir proteção eficaz. Ao se vacinar, além de se proteger, o cidadão contribui para a redução da circulação do vírus na comunidade.

