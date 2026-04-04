Ação envolveu a 4ª UPAM e Inea - Divulgação/Polícia Ambiental

Ação envolveu a 4ª UPAM e IneaDivulgação/Polícia Ambiental

Publicado 04/04/2026 20:55 | Atualizado 04/04/2026 21:31

Angra dos Reis - Dois homens e uma mulher, foram detidos na manhã deste sábado (4), pela Polícia Ambiental e o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, por acampar ilegalmente em uma área de preservação ambiental em Angra dos Reis na costa verde. A ocorrência foi na Ilha do Morcego.



A ação contou com o apoio da 4ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam) após o recebimento de denúncias de moradores sobre um possível acampamento ilegal.



Na ação, os policiais flagraram o trio realizando um acampamento em área irregular, constatando a denúncia. Com eles foram apreendidos redes de dormir, fogareiro, panelas e botijão de gás. Os crimes ambientais cometidos por eles, segundo a polícia, envolvem camping selvagem e uso de fogo, o que coloca em risco as diversas espécies da fauna e flora protegidas da região.

Os três detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à 166ª DP , onde prestaram depoimento, foram autuados e, em seguida, liberados.

O Instituto Estadual do Ambiente orienta a população denunciar qualquer caso suspeito através da Linha Verde, pelos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) e 2253-1177 (capital), ou pelo aplicativo “Disque Denúncia Rio”, com possibilidade de envio de fotos e vídeos. O anonimato é garantido.

Sobre o Parque

O Parque Estadual da Ilha Grande foi criado em 1971, com 4.330 hectares e ampliado em 2007 para 12.052 hectares, passando a preservar 62,5% da área total da Ilha Grande.



Segundo a Legislação em áreas do Parque não é permitido cortar árvores, retirar mudas, capturar, alimentar ou afugentar animais, exercer atividades agrícolas ou pastoris, caçar, pescar nos rios, realizar extração mineral, fazer fogueiras, usar dispositivos de áudio nem promover ocupação residencial, comercial ou industrial.