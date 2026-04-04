Ação envolveu a 4ª UPAM e IneaDivulgação/Polícia Ambiental
A ação contou com o apoio da 4ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam) após o recebimento de denúncias de moradores sobre um possível acampamento ilegal.
Na ação, os policiais flagraram o trio realizando um acampamento em área irregular, constatando a denúncia. Com eles foram apreendidos redes de dormir, fogareiro, panelas e botijão de gás. Os crimes ambientais cometidos por eles, segundo a polícia, envolvem camping selvagem e uso de fogo, o que coloca em risco as diversas espécies da fauna e flora protegidas da região.
Segundo a Legislação em áreas do Parque não é permitido cortar árvores, retirar mudas, capturar, alimentar ou afugentar animais, exercer atividades agrícolas ou pastoris, caçar, pescar nos rios, realizar extração mineral, fazer fogueiras, usar dispositivos de áudio nem promover ocupação residencial, comercial ou industrial.
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